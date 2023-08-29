原标题：身在海外安全如何保障？侨胞、留学生谈经验

中新社北京8月28日电 (刘洋)近日，多个中国驻外使领馆发布安全提示，提醒海外华侨华人和中国留学生提高安全防范意识。中新社记者就此连线多位侨胞和中国留学生，请他们讲述亲身经历，并给出防范建议。

“我住在阿根廷何塞西帕斯市，这里的哄抢事件不太严重。门多萨、科尔多瓦、内乌肯几个地区有比较严重的打砸、抢劫店铺案件。”阿根廷侨胞陈清告诉记者。

近期，阿根廷个别省市出现集体抢劫超市等事件。据陈清讲述，他所了解到的抢劫案多以团伙作案为主。抢劫团伙进到店内后将酒、生活用品等装入提袋后逃走。一些行径恶劣的抢劫犯则将货架上的商品摔碎在地，打碎橱窗玻璃。

“一些受害侨胞和当地人会将店内的监控视频发布在社交媒体平台上，提醒更多店主注意。华人朋友也在微信群和朋友圈及时发布信息，更新地区动态。”陈清说。

谈及如何应对哄抢事件，陈清表示，不少商铺选择提早关门，或者等有熟识的客人联系购买时再开店，以避免遭抢劫。商店店主可以适当缩短营业时间，并对门窗进行加固。学生和游客尽量避免夜间出行，关注当地新闻，不去哄抢事件严重的地区。

“对于留学生来讲，熟记当地报警电话、中使馆应急电话以及学校安保电话很重要。外出前可查看瑞典警方发布的‘高度治安失控地区’地图，及时了解区域安全状况。”在瑞典读研的应雨森就留学生如何在海外保障自身安全表示。

应雨森说，自2015年难民危机以来，瑞典的枪击和爆炸案件不断，瑞典政府日前也将恐怖主义威胁等级从3级提升至4级。不过大多数枪击案属于帮派间斗争，留学生们不必过度恐慌，不前往危险地区即可。初到瑞典的留学生在租房时尽量选择学校公寓。若在校外租房，查看警方公布的该区域往年犯罪案件数量，选择安保完善的地方。

应雨森同时表示，留学生在海外常遇到不法分子冒充使领馆、中国国内公检法机关和快递公司工作人员等实施的电信诈骗。留学生们应谨慎接听陌生来电，不随意透露个人信息，时刻关注使领馆以及新闻媒体发布的各类信息。

“我认为学校的学生组织可以定期举办防诈骗宣传活动。除了常规讲座之外，学生组织可思考在教学楼、宿舍附近摆设宣传摊位，通过小游戏等多种方式，将防诈骗知识和相关案例传递给学生。”应雨森补充道。

此外，海外歧视暴力事件仍层出不穷。西班牙侨胞张笑笑和家人于近日购物时，遭到四名青少年言语辱骂。

“我没有选择息事宁人，而是上前告诉他们这样的行为是不对的。”张笑笑告诉记者，这些青少年起初并不为其行为感到抱歉，反而讥笑她和家人。张笑笑选择了报警。在了解经过后，警方和这几名青少年的父母进行交涉。最终，青少年和其父母向张笑笑一家道歉。

张笑笑表示，很多侨胞因语言问题难以向当地警方和律师阐明经过、表达诉求。希望当地的华侨华人组织能够提供相应援助，让侨胞维权更顺畅。

“侨胞们在遭受歧视的时候不要忍气吞声，用法律武器维护自己的权益。通过报警、起诉等途径，让更多人意识到歧视并非小事。”张笑笑说。

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