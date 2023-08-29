王栋梁

原标题：勤学善思勇探索，拥抱“我的大学”

【一线探索】

大学是青年学生价值观塑造、个性成长和智慧探索的关键时期。在这段旅程中，学生如何认识、提升自我，成长成才？笔者看来，目标明确、规划有度、善于思考、勤于实践必不可少。

学习知识 学会思考

学习，是大学生活永恒的主题。我国著名教育家竺可桢曾说，诸位求学，应不仅在科目本身，而且要训练如何能正确地训练自己的思想。学生不仅要学专业知识，更要学会思考，提升逻辑思维能力、时间管理和自律能力，还要增强耐挫能力等。

对于在高中时看来诸多“无用”的知识，只要感兴趣的，笔者建议大家都要抱着强烈的好奇心去学习和探究，这些知识会成为我们漫漫人生路上启迪心智、激发灵感，甚至是提升生活乐趣的重要工具，帮助我们实现全面发展。

此外，要积极探索自己的兴趣，追求自己的目标。遇到“不喜欢所读专业”的情况，有学生会陷入消沉，在过往选错专业的懊悔中无法自拔，甚至把生活中的不如意全都归结于此；也有学生在学习专业知识时，才逐步发现自己真正热爱的事情与方向，并为之持续努力，以转专业或考研等方式达成目标。大学期间，正是学生突破局限、走向开阔、拓展生命宽度和厚度的最佳时期。

善做规划 提升格局

在学习生活中，学生很容易只顾低头赶路，不会抬头看方向。其实，往正确方向努力，很可能事半功倍。因此，学生们要学会站高望远，立足发展实际，把握时代前沿，学会提前规划，这样才更容易实现目标。

每个人的成长环境和生活经历不同，思维和格局也不尽相同。但学生们要始终牢记，知识改变命运，大学为我们提供了增长见识的宽广舞台。

中国科学院博士黄国平一生坎坷，12岁时母亲离家，17岁父亲不幸离世。他每个求学阶段，无论家境、见识都比不过绝大部分的同班同学。但他认定读书终将改变命运，凭着“读书，走出去，不枉活一生”的信念，埋头苦读，最终博士毕业，成为科技精英。

大学是学生独当一面的缓冲区，在大学时应结交更多志同道合的朋友，加入更多感兴趣的社团，学习更多知识，探讨更多自身发展的可能性。

只有通过不断实践和锻炼，放下过往的所得和所失，才能无所畏惧，逐步推进、实现自己的短期目标和长期规划。因此，当你迷茫时，不要瞻前顾后，怨天尤人，静心学习、读博，去更大平台见识更多优秀人才，去领略他们思维的高度，学习他们分析、解决问题的方法。终有一天，当你回头时，会看到自己的进步，也能在自我突破中，找到持续努力的方向和动力。

探索兴趣 不惧独处

大学时光，是探索兴趣的黄金时期。不论是探索艺术世界，还是追求体育精神，兴趣能让我们的生活更加丰富多彩。它不仅是应对枯燥、战胜挫折的出口，更能赋予我们追求激情和自我价值的动力。大学，是独自面对内心、思考自己人生的关键时期。独处时，我们可以深入思考自己的内心世界，厘清思绪；也可以反思自己的成长历程，审视自己的目标和价值观，更好地认识自己，发现内心深处的想法和激情。

探索兴趣、学会独处，都是为了强大自己的内心。兴趣不是沉迷，独处不是与世隔绝。从兴趣中提升自我，享受生活，从而获得满足和成就感。学会独处，可以更加真实地感受自己的情感和需求，更好调整自己的方向和节奏，拥有面对一切困难的勇气，为更好融入社会培养必要的素养与能力。

学习不是目的，学习之后感受幸福才是生命的应有之义。只有通过学习、努力实现自身的个体价值和社会价值，才能真正拥抱美好生活，感知幸福。大学学习并不容易，在这个过程中，学生们会经历迷茫、不知所措，但抬头求索和低头实践一定是极佳的选择。请大学新生们从上好每一堂课，做好每一项活动，参与每一次讨论做起，稳稳走向自己的幸福。

（作者：王栋梁，系华北电力大学电气与电子工程学院党委副书记）

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