人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

勤学善思勇探索，拥抱“我的大学”

王栋梁
2023年08月29日08:10 | 来源：光明日报
小字号

原标题：勤学善思勇探索，拥抱“我的大学”

　　 【一线探索】

　　 大学是青年学生价值观塑造、个性成长和智慧探索的关键时期。在这段旅程中，学生如何认识、提升自我，成长成才？笔者看来，目标明确、规划有度、善于思考、勤于实践必不可少。

　　学习知识 学会思考

　　 学习，是大学生活永恒的主题。我国著名教育家竺可桢曾说，诸位求学，应不仅在科目本身，而且要训练如何能正确地训练自己的思想。学生不仅要学专业知识，更要学会思考，提升逻辑思维能力、时间管理和自律能力，还要增强耐挫能力等。

　　 对于在高中时看来诸多“无用”的知识，只要感兴趣的，笔者建议大家都要抱着强烈的好奇心去学习和探究，这些知识会成为我们漫漫人生路上启迪心智、激发灵感，甚至是提升生活乐趣的重要工具，帮助我们实现全面发展。

　　 此外，要积极探索自己的兴趣，追求自己的目标。遇到“不喜欢所读专业”的情况，有学生会陷入消沉，在过往选错专业的懊悔中无法自拔，甚至把生活中的不如意全都归结于此；也有学生在学习专业知识时，才逐步发现自己真正热爱的事情与方向，并为之持续努力，以转专业或考研等方式达成目标。大学期间，正是学生突破局限、走向开阔、拓展生命宽度和厚度的最佳时期。

　　善做规划 提升格局

　　 在学习生活中，学生很容易只顾低头赶路，不会抬头看方向。其实，往正确方向努力，很可能事半功倍。因此，学生们要学会站高望远，立足发展实际，把握时代前沿，学会提前规划，这样才更容易实现目标。

　　 每个人的成长环境和生活经历不同，思维和格局也不尽相同。但学生们要始终牢记，知识改变命运，大学为我们提供了增长见识的宽广舞台。

　　 中国科学院博士黄国平一生坎坷，12岁时母亲离家，17岁父亲不幸离世。他每个求学阶段，无论家境、见识都比不过绝大部分的同班同学。但他认定读书终将改变命运，凭着“读书，走出去，不枉活一生”的信念，埋头苦读，最终博士毕业，成为科技精英。

　　 大学是学生独当一面的缓冲区，在大学时应结交更多志同道合的朋友，加入更多感兴趣的社团，学习更多知识，探讨更多自身发展的可能性。

　　 只有通过不断实践和锻炼，放下过往的所得和所失，才能无所畏惧，逐步推进、实现自己的短期目标和长期规划。因此，当你迷茫时，不要瞻前顾后，怨天尤人，静心学习、读博，去更大平台见识更多优秀人才，去领略他们思维的高度，学习他们分析、解决问题的方法。终有一天，当你回头时，会看到自己的进步，也能在自我突破中，找到持续努力的方向和动力。

　　探索兴趣 不惧独处

　　 大学时光，是探索兴趣的黄金时期。不论是探索艺术世界，还是追求体育精神，兴趣能让我们的生活更加丰富多彩。它不仅是应对枯燥、战胜挫折的出口，更能赋予我们追求激情和自我价值的动力。大学，是独自面对内心、思考自己人生的关键时期。独处时，我们可以深入思考自己的内心世界，厘清思绪；也可以反思自己的成长历程，审视自己的目标和价值观，更好地认识自己，发现内心深处的想法和激情。

　　 探索兴趣、学会独处，都是为了强大自己的内心。兴趣不是沉迷，独处不是与世隔绝。从兴趣中提升自我，享受生活，从而获得满足和成就感。学会独处，可以更加真实地感受自己的情感和需求，更好调整自己的方向和节奏，拥有面对一切困难的勇气，为更好融入社会培养必要的素养与能力。

　　 学习不是目的，学习之后感受幸福才是生命的应有之义。只有通过学习、努力实现自身的个体价值和社会价值，才能真正拥抱美好生活，感知幸福。大学学习并不容易，在这个过程中，学生们会经历迷茫、不知所措，但抬头求索和低头实践一定是极佳的选择。请大学新生们从上好每一堂课，做好每一项活动，参与每一次讨论做起，稳稳走向自己的幸福。

　　 （作者：王栋梁，系华北电力大学电气与电子工程学院党委副书记）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部