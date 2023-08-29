原标题：大学时光应该怎样度过

开栏的话

随着开学季的到来，大学校园将迎来许多朝气蓬勃的新面孔，他们刚刚从高考选拔中脱颖而出，阔步迈向期盼已久的人生新阶段。

新环境伴随着新挑战，新阶段意味着新发展。对于陌生且未知的大学生活，新生真的准备好了吗？你是否以为大学只不过是高中延续，以往的学习经验可轻松应付大学中的挑战？你是否以为大学生活只不过是考研的“预科”，从入学那一刻，就做好了考研的准备……

从今日起，本版推出《大学新生面面观》专栏，从规划、发展、志趣、求教、读书等方面切入，聚焦新生们关心关注的话题，并邀请专家、老师、学长及一线从业者为其答疑解惑，提供具有针对性的“学业发展手册”。

这个夏天，福建小伙林江锋收获了青春最珍贵的记忆——“我考上了中国人民大学！”喜悦之后，便是憧憬与忐忑。“我需要适应的，不只是跨越两千公里的气候，还有学习和生活方式的彻底转换。”他期待在大学结交新朋友、学习新知识、开阔新视野，“但我也会担心自己各方面能力与素质不够强，无法跟上同龄人的脚步与节奏。”

林江锋的担忧，绝非个例。“新生入学以后，确需一段调试期，做好环境、身体、心理等多方面适应，才能从容应对未来学习生活中的一个个难题与挑战。”一位高校辅导员告诉记者，“归根结底，就是新生们要思考、回答一个核心问题——大学时光应怎样度过？”

以求知作为学习的持久动机

“高中听老师的就好，大学则很大程度上靠自己。”北京某高校大三学生王彬蓉说，学习模式变了，是大学与高中最明显的区别之一。“在大学，学生是学习成绩的‘第一责任人’甚至‘唯一责任人’，相对宽松的教学模式看上去给了我们更多的自由时间，实际上对我们的自我管理能力提出了更高要求。”

“更重要的是，尽管不再像高中一样‘三天一小测，五天一大考’，但大学其实并不轻松。从另一个角度说，学生的任务更重了，不仅要完成好作业、学好知识，还要给自己做好规划，列好发展清单。”吉林某高校学生王昱婕坦言。

“除了学习方面，对王昱婕来说，骤然增多的人生选择也是让她“头疼”的难题。“大学有太多种可能性，每一个同学都有不同的目标，可以加入学生会、参与各类竞赛，也可以尽早实习、创业……你要想清楚未来做什么，再选择一条最适配的发展道路。”

“从迈入大学校门的那一刻起，以‘考个好成绩’为单一取向的人生阶段就已结束。学生们需要在社会中重新标定自己的位置，这既是充满无限可能的新起点，也是事关人生方向的考验。”一位高校辅导员说。

在苏州大学教育学院副教授余庆看来，大一是整个大学阶段的关键期。由于大学的学习方式、生活社交场景发生较大变化，大学新生需要适应诸多新情况。“总体来说，大多数新生经过一段时间自我调适后，都能较好适应大学生活。但也呈现出一些典型的群体特征，比如目标模糊，缺乏学习动力，主要原因既包括大多数新生对专业缺乏清晰认识和明确兴趣，也在于他们未能及时适应评价方式的改变。在大学，考试成绩不再是衡量学习成果的唯一依据，因此，学生不能简单延续高中的被动学习，而需转变为主动学习，以求知作为持久的学习动机。”

理性对待考研保研

“高考成绩不理想，只考上了普通一本，所以从拿到录取通知书起，我就告诉自己，一定要考上名校研究生！”如今，马纹皓已成功考取北京某高校的硕士研究生，但考研复习时奋笔疾书的场景仍时常在脑中闪回。

“当年大一入学后，我才发现，原来绝大多数的同学都想考研——我们宿舍一共六人，均加入了考研大军。”马纹皓说。

“不可否认，很多学生在入学时就将考研作为自己的奋斗目标，为了以后能找个好工作、圆名校梦等，但其中也存在一些隐忧。”余庆列举道：“首先，新生刚入学，并不了解所学专业，也并不清楚自己是否适合继续攻读该专业研究生。其次，本科教育越来越接近于通识教育，刚入学就将考研作为目标，会使大学生只局限在备考专业领域，失去对其他知识领域的好奇心。再次，大学生活丰富多彩，如将备考研究生视为主要任务，会错过在其他方面的见识和机会。”

记者在采访中发现，除了考研之外，保研也是大学生重要的升学渠道之一。“看上去像一条捷径，而实际上，志在保研的人需要积累高绩点和各类奖项，才可能获得保研资格。”山西某高校学生李娜告诉记者，这个过程需要从大一入学一直持续到大三结束，是一场旷日持久的“学业马拉松”。

“想保研，就要做好全方位的准备。优异的学习成绩、获得各类奖项等，仅仅能让学生获得‘推免资格’。之后，学生还要参加面试，这是院校对学生专业基础、科研潜力、综合素质的一次全面考察。”山东师范大学教育学部副教授朱忠琴表示：“这意味着，志在保研的学生不仅要关注学业成绩，更要努力提升综合素质与能力。希望学生在校期间，多在课堂内外与教师互动交流，多在课后参加活动、参与老师的科研项目，提升自我表达能力、交流能力、科研能力、组织能力等。”

“整体上，高校保研名额相对较少，学生们需用理性心态对待保研。争取保研的经历便是努力拼搏、成就自我的过程，如果没能如愿获得保研资格，学生应尽快转向考研或就业，努力在其他赛道取得领先。”朱忠琴提醒。

做好职业生涯规划

学生该如何过好大学时光？

“学习是大学生的主业，如何统筹考虑职业生涯规划，尽快适应大学学习生活是关键。”余庆表示，学生应及早做好职业生涯规划，锚定明确的职业定位，结合自身性格特征和实际条件，选好未来发展方向。“学生要有较强的行动力，职业定位不同，职业生涯规划大相径庭，要根据不同目标，在知识积累、社会实践、科学研究等方面有所侧重，在实践中磨炼，持之以恒，形成较为成熟的职业生涯策略。”

“课堂教学不再是学习的唯一方式，学生们不能仅仅向教师和书本学习，更要积极参与科学研究、社会实践等，主动向社会求教、向朋辈学习。同时，学生应侧重能力本位，充分激发内在学习动机，以宽阔视野看待社会生活中的各种现象，学会用专业知识解释、解决身边问题。”他说。

朱忠琴认为，大学生活中，学生课余时间相对较多，可以多多参加各类活动。“在目标驱动下统筹安排学习与活动。具体来说，要做好平衡，不能因活动多而影响学习，也不能只学习而放弃参与活动的机会。可以说，参与各类活动对学生很重要，如学术交流、志愿服务等，不仅可以扩大‘朋友圈’，还能拓宽知识视野、丰富人生体验。此外，学生还可尝试加入某项体育、艺术社团，从中找到愿意持续的一两项运动技能或艺术特长，让大学乃至未来生活更加坚定、从容。”

余庆认为，学生要妥善处理生活中遇到的各种琐事。大学生开始独立生活，很多问题都是第一次面对，要学会平衡学习生活中的各种矛盾，不仅是为了更好地学习，更是人生成长的必修课。

“学生要养成良好的学习习惯与生活习惯。大学没有了班主任和家长的全程监督，一些学生往往沉迷于游戏、追剧，养成了熬夜、旷课等不良习惯。”朱忠琴特别强调，“因此，学生要提醒自己保持良好学习状态，正常生活作息，在大学中认真学习专业知识，广泛阅读各类书籍，度过充实、值得的四年。”

（记者 晋浩天 通讯员 聂一丹）

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