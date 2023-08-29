原标题：福建：家长也有开学第一课

暑热渐退秋意凉，刚刚陪伴孩子度过欢乐假期的家长们，正在为即将到来的开学季而忙碌。新学期要准备些什么？如何帮助孩子调整好状态，迎接新的学习生活？这一系列令不少家长感到焦虑的问题，在一堂别具一格的开学第一课中得到了解答。8月27日，以“大手牵小手 适应新学期”为主题的福建省“开学家长第一课”在线上线下同步开讲，全省逾300万人次在线观看直播。

当天，来自福州市多个幼儿园、小学、中学的160名家长和教师在现场聆听课程并提问。教育部中小学心理健康教育专家指导委员会委员、福建师范大学教授连榕围绕新学期的积极适应、亲子关系、家庭教养方式、学生心理健康等问题，就如何促进孩子快乐成长与广大家长进行了交流。

“新学期新学年，父母不光要做好物质上的准备，引导孩子做好开学的心理准备更是至关重要。”课上，专家通过原理分享、案例分析、现场互动、思考提升等方法，结合儿童、青少年身心发展特点，强调良好的亲子交流和教养方式对孩子成长的重要作用，并就幼儿园、小学、初中、高中4个学段家长面对的孩子幼升小的焦虑调整、养成良好学习习惯、亲子交流与沟通等家庭教育问题进行了现场解答，为一些共性问题提供解决方案。

专家专业的分析、接地气的讲解和细致的解答，赢得了现场观众的阵阵掌声，也获得了线上网友的点赞和共鸣。网友们在直播间评论区中表示，“开学家长第一课”让自己受益匪浅，明白了家庭教育对孩子的重要性。还有网友留言：“上了‘开学家长第一课’，我才发现自己的教育方式有很多缺陷，我要转变教育方法，时刻关注孩子的心理健康。”

2023年，福建省教育厅依托福建开放大学成立福建省学校家庭教育指导服务中心，通过举办开学第一课，旨在使家长更加清晰地了解自己在学生教育中的角色和责任，并通过家长的参与和引导，帮助孩子更好地适应新学期，培养学生积极向上的学习态度和良好的学习习惯。接下来，该中心还将陆续推出“家长课堂”系列课程，全方位提升家长育人能力。

（记者 张诗瑶 高建进）

(责编：郝孟佳、孙竞)