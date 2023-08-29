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牵线搭桥建平台 校企联手拓新路

2023年08月29日08:00 | 来源：光明日报
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原标题：牵线搭桥建平台 校企联手拓新路

【促就业，全社会在行动】

“很多企业的负责人来到学校，我们和他们面对面交流，直观了解他们的用人需求、岗位特点、企业文化，这对我选择工作非常有帮助。”参加江苏省民营企业进高校相关活动后，江苏农林职业技术学院2023届的毕业生与记者分享体会。今年以来，全国工商联系统采取积极措施，为高校毕业生和民营企业搭建对接平台，让就业需求和用人需求精准匹配，有力促进高校毕业生就业。

4月，全国工商联与教育部、人社部共同启动“百城万企”民企高校携手促就业行动，组织民营企业在高校集中的百余个城市举办专场招聘活动，同步依托人力资源企业开展线上活动。截至6月底，已有10万多家民营企业在155个城市参与活动，提供岗位信息222.5万条。

“公司在高速发展的同时，特别需要专业型、技能型人才作为人才梯队建设的核心组成部分。”云南某医药集团人力资源中心负责人说，公司先后与云南医药健康职业学院等40余家省内外本科院校、医药高职院校开展合作。今年上半年，公司提供就业岗位8000余个。

在全国工商联的引导下，各地工商联结合当地实际，开展一系列民营企业进高校的就业促进活动。湖北省工商联动员当地重点民营企业，进校园开展“千企百校行”等系列招聘活动；江苏省工商联组织开展分享会，让年轻企业家讲述他们创新创业经历，引导高校毕业生树立正确就业观；云南省工商联与云南省委教育工委、云南省教育厅联合举办专场网络招聘会，369家企业共提供1.3万余个岗位，推进“就业见习万岗募集计划”，帮助企业落实就业见习业务。

据了解，全国工商联将持续开展民营企业运行状况及用工情况季度调查，及时反映民营企业政策诉求和意见建议；继续在全国范围内深入开展“百城万企”促就业行动，不断拓展高校毕业生就业渠道；继续与人力资源社会保障部等部门共同组织开展金秋招聘月活动，重点服务民营企业、离校未就业高校毕业生群体。

（记者 殷泽昊 通讯员 史嘉浩）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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