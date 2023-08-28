人民网北京8月28日电 8月26日上午，中华思想文化国际传播研讨会在京举行。会上发布了“中华思想文化术语传播工程”最新成果《一百词理解中国智慧（汉英对照）》，并启动了第20届“外研社杯”全国中学生外语素养大赛。

北京外国语大学副校长、“中华思想文化术语传播工程”学术委员丁浩介绍，一直以来，北京外国语大学持续挖掘“全球语言、全球文化、全球治理”的领域资源，致力于培养“有家国情怀、有全球视野、有专业本领”的复合型人才，承担“中华思想文化术语传播工程”等多个国家重大项目，积极推动国际传播能力建设，支持构建新时代中国对外话语体系，为中国参与全球治理贡献力量。他希望大赛与中华思想文化术语相结合，加深青少年对中华传统思想文化的理解，提升青少年用外语讲好中国故事的素养。

北京师范大学学术委员会主任、“中华思想文化术语传播工程”专家委员会主任韩震表示，《一百词理解中国智慧（汉英对照）》为青少年精选了100个具有代表性的中华思想文化术语，希望青少年通过学习此书，能够更加深刻地理解中华思想文化，在中外语言的对照中，丰富中国文化的表达方式，促进外语学习，增进国际理解，提升核心素养，成为中国故事的讲述者，让世界了解中国，理解中国，认同中国。

“本次研讨会围绕教育部、国家语委重大文化项目‘中华思想文化术语传播工程’召开，其意义在于从思想文化入手，鼓励青少年赓续传统，用外语讲述中华思想文化，增强民族文化身份认同。”外研集团党委书记、董事长，外研社社长王芳谈到，“全国中学生外语素养大赛也将结合术语传播工程，进一步加深青少年对中华思想文化的理解和应用，坚定文化自信，加快构建中国话语体系和中国叙事体系。”（孙竞、实习生李安琪）

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