人民网北京8月28日电 今年是《新华字典》出版70周年。日前，人教辞书编研出版七十周年座谈会在京举行。

“新中国成立之初，百废待兴，基础教育尚未普及，文盲率高达80%以上。在这样的时代背景下，人民教育出版社从字典切入，成立了辞书编辑室（当时对外称‘新华辞书社’），编写新中国第一部以白话文注释和举例的现代汉语规范字典《新华字典》，1953年10月出版。”中国社会科学院语言研究所编审王楠介绍。

会上，新华辞书社老员工刘庆隆先生的家属代表向人民教育出版社捐献刘先生收藏的编写《新华字典》时期的字典编纂文献。

记者了解到，70年来，人教辞书先后出版了《儿童图画字典》《初级汉语图画字典》《新编学生字典》《新编学生词典》《汉字源流精解字典》《新编英汉学习词典》等具有重要影响的辞书，多次荣获“中华优秀出版物奖”“中国出版政府奖”等国家大奖。座谈会上，人民教育出版社发布了新书《新编学生成语词典》。

“语言文字是人类文化的重要组成部分。”人民教育出版社党委书记、社长黄强介绍，“人教辞书着力于引导学生热爱学习和正确使用国家通用语言文字，进而培养高雅的审美情趣，积淀丰厚的文化底蕴，继承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化。”

中国编辑学会会长郝振省表示，如果说出版是一种知识生产，那么辞书编纂生产的则是知识的知识。辞书编辑要有高度的文化使命感，既要敢为天下先，也要虚怀若谷、淡泊名利；既要关注社会、关注时代、与时俱进，也要一丝不苟、精益求精、追求卓越。这既是人教辞书编辑长年累月形成的优秀品质，也是所有编辑出版人应该追求的职业素养。（孙竞、实习生黄倩）

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