本报记者 贾平凡

华校师生在江苏省南通市如东县栟茶古镇体验汉服文化。

南通市侨办供图

闭营式上，华校学生和南通市学生合唱《童声里的中国》主题曲。

南通市侨办供图

绿荫浓，夏日长，正是孩童乐享暑期时。对不少华裔青少年来说，趁着暑假到中国走走是一个令人心动的体验。

近日，2023年“童声里的中国”国际青少年文化交流体验活动在江苏省南通市举行。此次活动由江苏省侨办指导，南通市侨办、文明办和教育局联合主办。在为期10天的行程中，来自奥地利、澳大利亚、西班牙、阿联酋等国的30多名华校师生代表，参观江海特色文化基地、体验特色非遗文化、开展华文教育主题研学活动。在接受本报记者采访时，多位华校师生表示，此次南通之行给他们留下了美好回忆，今后他们会努力“把最美的中国讲给世界听”。

活动丰富多彩

翻看“营员手册”中的日程安排，各个活动项目引人跃跃欲试：在通州区，参观“童声里的中国”少儿艺术创研活动基地，观看“童声里的中国”主题电影；在如东县，参观亚振家居国家级人才基地、南通市少儿杂技团、栟茶古镇，体验非遗红木雕刻、杂技艺术、如东风俗、版画制作和汉服文化等；在海安市，参观中洋河豚庄园、魏建功纪念馆、青墩遗址博物馆、海安科技馆，感受传统文化和酷炫科技碰撞的美妙时刻；在启东市，参观启东版画院、印象沙地、恒大威尼斯户外实践课，享受“赶海”的乐趣；在崇川区，参观五山滨江片区、中华灵芝文化博物馆、南通博物苑、濠南别业、蓝印花布博物馆、中国珠算博物馆、大雅琴院、南通帽饰文创园、唐闸古镇，逐一体验所到之处独具特色的传统文化项目，夜游濠河饱览两岸旖旎风光；在海门区，参观颐生文博园，手工制作陶艺；在如皋市，参观水绘园、第六届全国文明村镇平园池村，体验江苏省非遗项目杖头木偶戏……

“太值了！这次把南通的市区县都走遍了，每个参观点和体验项目都是当地最有特色的。孩子们每天沉浸在快乐之中，对要去参观和体验的地方充满期待。”奥地利奥华中文学校校长左雅表示，“参加此次活动的华校师生都是第一次来南通，大家都被南通的热情感染了。”

澳大利亚华夏文化学校领队王颖成立了一个“王老师的海绵宝宝报告团”，专门记录孩子们在此次活动中的收获：“我们报告团一共有5名学生。每天晚上，当天活动结束后，我把孩子们召集到我的房间，一起用中文交流20分钟左右：傅思敏同学担任‘记者’，通过采访报道的形式，和其他同学一起回忆当天去的主要参观点和记忆深刻的地方。孩子们在欢声笑语中盘点当天活动，也加深了对南通各地特色文化的印象。我会把这个过程录制下来，并剪辑成3分钟左右的视频，发到家长群里。”

“每天的行程美得我都要哭了”“这些孩子太幸福了”“很有意义的活动”“海绵宝宝的中文水平有进步奥”……家长们的反馈让王颖非常有成就感。

“耳目一新，受益良多。”奥地利奥华中文学校学生赵柯涵说，“在南通的每一天，我都过得快乐而充实。”

巴塞罗那孔子文化学校学生胡文轩说：“这10天，我们品尝了各种南通的美食，参观了具有历史意义的博物馆、纪念馆，又上了形形色色的体验课。当穿上汉服时，我仿佛穿越到了千年前。乘船夜游濠河时，我欣赏了南通‘城包水、水包城、城水一体’的美丽夜景，就像一幅百看不厌的画。体验课上，老师们耐心细致地教我们手工刻纸，制作版画和蓝印花布，让我们学到了在课堂上学不到的东西。我对中国传统文化的了解更深刻了。”

倾听最美中国

“中国的丹青里有我，我就是那出水的小荷；中国的锦绣里有我，我就是那编织的金梭；中国的故事里有我，我就是那动人的传说；中国的希望里有我，我就是那未来的寄托……因为我的心中有一个最美、最美的中国……”8月23日，在闭营式上，华校学生和南通市青少年一起合唱主题曲《童声里的中国》。在悠扬旋律里，2023年“童声里的中国”国际青少年文化交流体验活动圆满收官。

这首歌曲伴随着华校师生此次活动全程。在大巴车上，只要旋律响起，孩子们就会情不自禁地跟着哼唱起来。

“参加这次活动第二天，孩子们对中国就明显亲近了，歌也唱得越来越有感情。闭营式上，大家合唱这首歌时，不少孩子哭了。”巴塞罗那孔子文化学校校长夏素玉说，“这些天，在中文语言环境里，孩子们感觉很亲切、很放松，说中文也更自然流畅多了。”

“这是新冠疫情发生后，我第一次带孩子回中国。这次，他们能在南通深入了解中国的传统文化和现代化发展成就，我特别开心。”阿联酋侨星培训学校领队侯绍敏带着11岁的儿子侯杰克和8岁的女儿侯美玫参加此次活动。她说：“这一次，他们开始与中国建立深度联系。”

“我们参观了壮观的长江入海口、有趣的海安科技馆、美丽优雅的栟茶古镇，还在海滩上挖了海贝，乘船夜游了濠河……中国真美。”侯杰克出生在英国，但对中国一直不陌生，“虽然我爸爸是英国人，但妈妈总说我也是中国孩子，一定要学好中文，记得中国是我的‘根’。通过这次夏令营，我才真正见识到中国这么大，这么美，文化这么丰富。”

西班牙润盈学院领队胡安·何塞（中文名“黄河”）这次来中国，带上了女儿阿尔巴·曼贾雷斯（中文名“熊猫”）。在他的鼓励和陪伴下，女儿已学习中文6年。“虽然提前作了一些准备，但中国的美丽和美好还是超出了我的想象。”胡安·何塞随身携带一本翻译字典，遇到感兴趣的汉字，马上查字典。

“在南通，我们看到的和体验到的，可以用‘丰富’来形容。穿汉服的体验太有趣了！”西班牙润盈学院学生阿尔诺·冈萨雷斯（中文名“雪龙”）是一名西班牙裔少年，他用不太流利的中文说：“我们受到了热情欢迎。这里的人们非常有礼貌。公共场所都非常干净，人们很注意保护环境，绿地和植物特别多。我已经爱上了中国。”

左雅说，这几年，西班牙热爱学中文的人越来越多。他们看好中国的经济发展前景，不仅自己学，还把孩子送到华校学。

“南通不仅风景优美，还非常有文化底蕴。”巴塞罗那孔子文化学校学生钟梁豪表示，“以后，我不仅要在海外华校好好学中文，还要多回中国看看。”

友谊地久天长

薛美合小朋友：

你好！我非常高兴通过上次的活动认识你。我先介绍我自己吧，我喜欢读书（《哈利·波特》）、运动（跑步）、画画、唱歌（《少年》）、跳舞。

你有宠物吗？你有什么兴趣爱好吗？你什么时候庆祝你的生日？听妈妈说，你住在南通市。那里有什么好玩的吗？有什么好吃的吗？你可以介绍介绍吗？

……

以上是奥地利奥华中文学校学生许舒怡此前手写并从海外邮寄给南通新世纪学校学生薛美合的一封信，稚拙而又工整的笔迹里饱含真诚和期待。这次南通之行，她的心愿之一就是见到自己的笔友。虽然因故未见到笔友，但许舒怡说：“我以后还要来中国探亲访友，还有可能来中国读书。我跟美合一定有机会见面的。”

这种跨洋越海、以文会友的形式是“童声里的中国”促进中外民心相通的一个缩影。“童声里的中国”创立于2006年，是江苏省“童”字系列美育活动的重要品牌。今年4月，在江苏省侨办、省海联会的大力支持下，南通市侨办、市海联会正式启动“童声里的中国”海外推广交流活动，创新“四个一”品牌工作模式，即举办一场少儿歌谣创作大赛、策划一堂江海文化主题云课堂、开展一次国际青少年文化交流体验活动、举办一场主题展演，密切中外青少年交流。

此次活动正是“四个一”品牌工作的最新进展。在开营仪式上，西班牙托莱多市市长为活动发来贺信，并委托西班牙润盈书院赠送文化纪念品。此外，5所南通市学校与2所海外华校正式签约缔结友好学校，9所南通市学校与结对华校互赠地方特色纪念品。

“巴塞罗那孔子文化学校和南通4所学校互赠礼物并结成对子，是我们美好旅程的开始，也是我们友谊的开始。”离别之际，巴塞罗那孔子文化学校学生张心怡依依不舍，“这短短的10天，我们在如东、海安等地的古镇里了解了南通丰富多彩的文化历史，在古镇街道的石板路上留下了我们的足迹，照片定格了许多美好瞬间。这一切将成为我们珍贵的记忆，永远铭刻在心中。”

“我度过了一个非常开心又难忘的夏令营，结识了很多朋友。”侯杰克说，“我要特别感谢一路照顾我们的叔叔阿姨，他们非常亲切，像家人一样。”

“我会永远记住在南通的美好时光。回去后，我要告诉小伙伴我在南通的收获，和他们分享我的快乐和幸福。”胡文轩说。

“我们访问了许多学校。这里的学校真大、学生真多！在西班牙润盈书院的友好学校——南通市紫琅小学里，我还见到了以前只在线上见过的书法老师。”雪龙说，“这次活动太令人着迷了！我真希望还可以再来！期待明年再见！”

(责编：郝孟佳、熊旭)