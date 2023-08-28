原标题：培养科技创新“预备队” 我们还需做点儿啥

汽车压过减速带，人踩踏产生的压力，能不能用来发电？借助深度学习和可穿戴系统，能不能让书法爱好者运笔如飞？这些奇思妙想，来自第37届全国青少年科技创新大赛上的中小学生们。为期5天的大赛25日落下帷幕，800余名中小学生在武汉同台竞技。面对这些国家科技创新的“预备队”，怎么测定他们的创造力？对他们的创新能力培养还存在哪些问题？记者赶赴这个全国规模最大的青少年科技创新赛场“蹲点”，一窥究竟。

提问题、找方法、能动手是关键

“怎么想到做这个呀？”“什么是wifi啊？”“你自己做的是哪部分呀？”“花了多少时间？”在第一天的答辩环节，每组的4~5位评委要分别与组内的30个学生自由问辩。记者跟着一位评委走过8个展台，发现这些随意的对话里，藏着玄机。

“不只是选拔最好的作品，更希望学生们能在准备参赛的过程中，培养科学思维和科学精神，锻炼他们提问题、分析问题、找解决方法和能动手实践的能力。”大赛科学道德与伦理审查委员会主任、中国科学院院士吴岳良介绍。

正因如此，评委们需要在答辩过程中，运用智慧，仔细分辨学生对项目熟悉到什么程度，是否理解了相关的知识点，是否自主提出了想法，参与度有多少等，再依据这些综合打分。

不仅如此，他们还会给学生专业建议，引导他们进一步延伸思考——“做得不错，建议增加语音操作系统，方便老年人使用”“还可以继续优化，利用人行走产生的能量充电”“建议增加前期的社会调查研究，看看市场需求怎么样”……

在此基础上，“今年还增加了‘创新素养和综合素质考察’环节。这个环节专门考查学生的反应能力和思考能力，引导他们养成独立思考的习惯，这是创新的必备条件。”吴岳良说。

呵护好奇心激发多元创造

“请等一等！”在赛场，记者突然被一个小姑娘拽住。“能给您讲讲我们发明的给螺蛳剪尾的装置吗？”这位勇敢的小姑娘叫杨晗羽，来自广西柳州第八中学，她与队友黄祉凯、袁张峻熙带来参赛的是家用切割螺蛳壳的小发明，运用了3D打印、电动机等技术。杨晗羽一边演示一边说，灵感源自她发现“妈妈有时给螺蛳去壳会弄伤手指，想发明一种工具帮助她！”

记者在赛场看到，很多学生的研究课题都与实际生活密切相关——为老人设计的智慧药盒，解决校内自行车停车难研发的双层停车架，为校园荷塘处理浮萍、恢复生态提出的解决方案等。

“高精尖并不是最重要的衡量标尺，找到能在生活和学习中自主观察，发现问题，解决问题的创新好苗子，才是我们更看重的。”一位评委说。

记者还发现，选手们的参赛项目五花八门，涵盖各个学科——上海市第二中学的任思渔带来的书法运笔引导系统，涉及计算机视觉和力反馈的知识；深圳市翠园中学陈冠维、曾恺然、李金榜团队带来的智能化假肢接受腔，涉及智能温度控制和人体生理学原理等。

这也是这项大赛的亮点——几乎覆盖所有学科，而且不给固定题目、不限定时间。“重在提供一个包容交叉的平台，通过生活实际、兴趣爱好牵引，更能激发创造性和热情。”一位评委说，“总之，就是不设限制，想尽办法呵护孩子们的好奇心，鼓励他们尽情发挥想象力，激发多元创造。”

需多方共同培育创新沃土

“父亲说，他对青年人特别有感情，总是抱着特别的希望。”大赛期间，“共和国勋章”获得者黄旭华院士之女黄峻，向参赛师生讲述了父亲隐姓埋名30年、投身祖国核潜艇研制“赫赫而无名”的一生，同时也转达了黄旭华院士对青少年的关心、关爱和寄望，“请抓住机遇、打好基础、加倍珍惜好时光，不负韶华。希望同学们为报效祖国努力学习科学知识。”

关心关爱青少年科技创新教育，让社会各界共同参与，这也是中国科协、国家自然科学基金委、共青团中央、全国妇联和湖北省人民政府作为主办方的愿景。据介绍，本次大赛共邀请了近150位来自全国知名高校院所的优秀科研工作者担任评委，力争给更多孩子提供获得指导的机遇。

国家竞争力的本质是创造力的竞争，而青少年创造力的培养，更需要多方共同培育创新沃土。

记者观察到，从地区分布来看，经济和教育发达地区的参赛选手数量较多，相对落后地区则数量较少。“的确是这样。”一位多年参与大赛的评委表示也有同感，“希望能对相对落后地区给予一些激励政策，激发他们输送选手的动力，也希望社会各界能更积极主动重视对青少年科技创新能力的培养。得让更多孩子跟得上创新的脚步！”

“在比赛中互相学习、互相激励，能巩固青少年对科学的兴趣，调动起他们的积极性和远大志向，为他们未来成长成才、投身科学研究事业打好基础。”武汉大学教授李德仁院士呼吁，“对科学兴趣的引导和培养一定要从娃娃抓起。”（记者 詹媛）

(责编：李昉、郝孟佳)