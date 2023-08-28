原标题：2023海峡两岸青年创新创业大赛启动

日前，2023海峡两岸青年创新创业大赛（以下简称大赛）在江苏省常州市正式开赛。

据了解，大赛吸引了上海、重庆、安徽、福建等多个省市和台湾地区超150个项目报名。其中，台湾地区有效报名项目为76个。经过初评，共有120个项目进入预赛，近一半项目来自台湾，选手们通过“7分钟路演+评委问答+打分”方式，最终角逐出50个晋级决赛的项目。

值得一提的是，大赛还有30多家创投机构全程参与预赛、决赛，加强对项目的了解与跟踪，并首次对获奖项目落户给予创业资助资金、免费创业场所、购房补贴等各项奖补，以及提供最高500万元的天使投资基金和最高2000万元的“园区保”贷款，旨在推动大赛成果转化和可持续运行。

常州市台办主任杨国成介绍，近年来，常州先后出台了“促进常台融合高质量发展三年行动计划”、贯彻落实《江苏省对台经济文化交流合作促进条例》实施意见等一系列政策措施，为两岸青年融合发展提供精准有力支持。同时，该市还大力建设省级青创基地，在西太湖科技产业园成立创新创业培训中心、成果转化中心，定期举办两岸青年主题沙龙、创业训练营，激发创新创业活力，着力打造海峡两岸交流发展平台。

截至目前，常州已累计设立台资企业1512家，总投资126.04亿美元，注册资本75.06亿美元，协议注册台资72.47亿美元，总投资1000万美元以上项目293个。台资企业营收占该市外资企业总营收的10%，实际利用台资占该市制造业实际利用外资的10%，台资企业进出口总额占全市外贸进出口总额近10%。这些企业对提升常州新能源汽车产业链发展水平起到有力的推动作用。

“我们将通过大赛进一步迭代升级人才政策、产业政策、创新政策，充分发挥‘新能源之都’集聚效应，做大做强十大先进制造业集群和八大高成长性产业链，持续营造市场化、法治化、国际化的一流营商环境，不断推动两岸青年之间友谊升华、感情升温、交往升级，全力打造全国青年创新创业最向往城市。”中共常州市委常委、武进区委书记乔俊杰表示。

（记者王怡 通讯员孙嘉隆）

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