刚接触再生铅回收时，湘潭大学环境与资源学院教授张俊丰在实验室里拆了上百个电池。

初步研究发现，报废的铅蓄电池中有相当一部分是可以修复后继续使用的“好电池”，也有比例不低的“假电池”，其破碎后带入了很多砂石等杂质。

这是多次调研都不曾了解到的新情况。张俊丰决定扩大样品数量，又买了几百个电池回来一一解剖，拆了上千个后，他找到了废铅蓄电池回收中的第一个症结——以往行业对收集到的废铅蓄电池直接拆解，分选混料后直接熔炼铅泥。没有把好原料这一关，导致了铅资源的巨大浪费，又给后续处理增添了沉重负担。

“直接破碎”系统能耗高、尾气大、效率低，提升空间有限，为什么不换个思路呢？张俊丰决定从源头着手降低物料能源消耗和污染物产生量，针对性地提出了废铅蓄电池“选优剔假”再破碎分选的源头分质路线，配置了智慧分选技术设备，在废电池进入处置系统的第一关完成“选优劣汰”。分选得到铅膏则按“化工+冶金”的协同思路，通过化工方式作预处理，把铅泥转化为不含硫且熔点更低的碳酸铅再熔炼。

“在米里面就把沙挑掉，吃到嘴里就不咯牙，胃也就没负担了。”张俊丰说，通过系统性技术革新，熔炼温度下降了400多摄氏度，硫和氮的大气污染物产生量在源头断崖式下降，清洁水平大幅度提高了。

“先要做好思想准备，有正确的方法论做指导，才能做好事情。”团队一起分析问题时，张俊丰一再强调方法的重要性。在张俊丰的带领下，团队发挥生态工业的优势，创新关键技术，打破了废铅膏中氧化铅和硫酸共存的稳态，使它们快速发生中和反应，不仅大幅度降低了生产成本，更从源头消除了硫酸钠废渣的产生。

15年里，张俊丰带领团队全面协同，精研细磨，为我国废铅蓄电池资源循环行业交出了一份重量级答卷。从达标排放到清洁生产，从绿色制造到低碳经济，团队每一代技术都是对前一代技术的系统性变革升级。

“环境与资源融合发展，是生态文明建设领域的核心主流。”如今，身为湖南省铅锂电池资源高效循环利用工程技术研究中心主任,张俊丰对于环保事业的发展有了更深的见解：“环保产业的发展，也应将环境与资源协同起来，以系统的思维谋划发展，以先进的技术驱动进步，以高端的人才保障未来。”（记者 龙军 禹爱华）

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