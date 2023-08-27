本报记者 闫伊乔

浙江丽水经开区中药博物馆，青少年参观药材标本。

章勇涛摄（人民视觉）

四川盐亭县文同小学学生在县退役军人之家活动中心学习英模事迹，献唱少先队队歌。

李 勤摄（人民视觉）

加强社会实践教育，是中小学生素质教育的重要环节。丰富多彩的暑假社会实践活动，引导学生在社会大课堂中“玩中学，学中玩”，更好了解社会、掌握本领、增强社会责任感。学生参与实践、收获成长，让这个暑假过得更加充实。

——编 者

在田野观察农作物生长特点，感受人与自然和谐共生；走访科学基地，在神奇的科学现象中激发创新意识；体验“博物馆奇妙夜”，开启一场非遗奇遇；探寻家乡历史古迹，感受中华优秀传统文化魅力……暑假期间，形式多样的社会实践让广大中小学生走出教室，走进社会大课堂。

到博物馆领略历史文化

“原来这就是洛阳铲呀”“无人机也可以运用在考古工作中”……在江苏常州市的寺墩遗址发掘现场，南京博物院考古夏令营的小营员在探方里小心翼翼地挖掘。用手铲清理周围的土层，几块陶片冒出了头，再换毛刷扫去泥土，陶片的底色渐渐显露出来，大家激动地观察着四千多年前的文物，考古现场一派热火朝天的景象。

“之前觉得考古工作枯燥又辛苦，但亲身体验之后，我感受到了考古的乐趣和考古工作者的责任。”参加这次夏令营让南京外国语学校学生赵孙稼感受到了实践研究对自己学识的提升，也体会到国家的悠久历史和厚重文明。

这个暑假，南京博物院面向青少年推出主题夏令营，包括考古勘探、文物保护、非遗传承等，通过深度导览、实地考察和实践体验，呈现丰盛的暑期文化大餐，满足了中小学生社会实践学习的需求。“博物院充分发挥优势，依托历史文化资源，以主题夏令营为载体，推动实践教育向全阶段、多方面、共合作的方向不断发展。”南京博物院社会服务部副主任高梦琛介绍。

一所博物馆就是一所大学校，社会教育是博物馆最重要的功能之一。2020年，教育部、国家文物局联合印发《关于利用博物馆资源开展中小学教育教学的意见》。教育部有关负责人表示，要健全馆校合作长效机制，充分挖掘博物馆资源，研究开发多种课程，进一步拓展和创新博物馆教育功能发挥的途径和方式。

今夏，各地博物馆积极配合学校教育的不同阶段，为青少年开展丰富多彩的实践活动。延长服务时间、免费开放等方式，让青少年在暑假有了更多好去处，激发了他们的好奇心和想象力，增强了科学兴趣、创新意识和创新能力，使博物馆成为“第二课堂”。湖南省博物馆，薄如蝉翼的素纱襌衣让湖南师范大学附属小学的同学们连连惊叹；开封市博物馆，依托智慧平台打造数字课程，让青少年感受古城的辉煌和中华文明的璀璨；云南民族博物馆，开设古籍研学亲子活动，学生和家长一同领会汉字文化和篆刻艺术的深远魅力……

“开展实践教育要利用好社会大课堂的资源，将博物馆等文化资源场所转化为精神成长的体验场，而不仅仅是普通参观游览。”北京市第四中学教师于鸿雁认为，社会实践教育要结合相关主题、现实条件、实践要求等，在具体地点策划活动，搭建实践教育课堂，让学生不断挑战自我，丰富青春记忆，真正发挥社会大课堂的育人价值。

去田间地头感受劳动之美

在福建南靖土楼，福建省云霄第一中学的学生围在一起，兴致勃勃地看着老师讲解示范土楼夯筑技术：“夯墙是土楼建造过程中最关键的一环。首先，要注意站姿，双脚与肩同宽站到墙枋上方，双手握住舂杵的中间部分，将其提高至头顶后，垂直地向下砸。”

土楼以石为基，以生土为主要原料，分层交错夯筑。这个暑假，同学们在南靖县田螺坑土楼群学习土楼营造技艺，在劳动中感受世界遗产之美。“耳闻不如一见，我们通过体验夯筑技术，深深体会到千百年来我国劳动人民的智慧和创造才能，以及客家文化古老的韵味。”学生林语婕说。

田间地头是育人的课堂。同学们纷纷化身“小农夫”，在专业农耕老师带领下，卷起裤腿、撸起袖子，体验下田劳作。种下了青绿的秧苗，也种下了希望。“学生们在一秧一苗间，发现劳动之美，体验劳动乐趣、创造劳动价值、享受劳动成果。”云霄第一中学团委副书记吴吉林表示，学校将劳动教育贯穿立德树人全过程，通过学习农耕，引导学生树立正确的劳动观，提升学生实践能力和社会责任感。

《大中小学劳动教育指导纲要（试行）》明确，劳动教育是发挥劳动的育人功能，对学生进行热爱劳动、热爱劳动人民的教育活动。一段时间以来，各地推出相关政策举措，开展劳动教育，推进中小学生走进社会大课堂。广州举办全市大中小学劳动周，让学生近距离接触劳模工匠、感知劳动品质、领悟劳动意义；上海杨浦区盘活区内资源，创建家校社全域化社会课堂，出台劳动教育教师特聘制度，让劳动教育在区内落地生根……

“劳动教育涉及课堂教学、课外活动和社会生产生活实践等各方面，把社会当做大课堂大舞台，整合家校社力量，共同推动、协同配合，才能切实提升劳动课的实效性。”教育部相关负责人表示，下一步要不断完善和丰富学校劳动教育的内容和形式，以劳树德，以劳增智，以劳健体，以劳益美，以劳促创，促进学生全面发展、健康成长。

在创新一线树立科学志向

今年暑假，位于海南三亚市的崖州湾科技城迎来中国人民大学附属中学三亚学校的学生。走访科研基地、聆听专家讲座，他们通过多种方式深入了解北斗卫星导航、南繁育种产业与深海科技，在体验式活动中开拓视野，增长知识。

“北斗卫星导航系统已运用到各行各业，真正做到了‘天上好用、地上用好’。”陵水北斗导航遥感应用研究院研究人员常亮指导学生们制作拼接GPS接收器，在实践操作中了解卫星定位导航的基本原理，感受科技的万千奥秘。

这次社会实践为高一学生陈仪打下了更牢固的科学基础，也坚定了她未来要学习航空航天专业的梦想。“只有强大的综合国力、扎实的航天技术才能支撑我们继续探索。未来的我们，将努力为科技自立自强贡献一份力量。”陈仪说。

航天教育是海南省中小学生“红绿蓝”德育体系中蓝色航天和蓝色海洋教育的重要内容，旨在助力全省中小学生打好人生的精神底色，树立正确的世界观、人生观和价值观。三亚崖州湾创新发展中心有限公司负责人介绍，“依托优质科研平台及教授专家资源，为青少年开设一系列知识科普活动，搭建社会实践平台，让学生从理论到实践、由浅至深地了解国家重要前沿科学方向，在德智体美劳各方面得到全方面发展。”

科技兴则国兴，少年强则国强。各地丰富的暑期科技实践活动，助力广大青少年培育科学志向，点燃科技梦想。2023年青少年高校科学营开展“全国中学生同上一堂暑期科学课”活动，邀请院士为青少年带来别开生面的科普盛宴；河北唐山市为全市中小学生开设线上机器人科普课堂，增强学生机器人知识储备，培养其动手能力与逻辑思维能力；浙江省博物馆学会、浙江自然博物院发起“奇趣大自然 暑期少年说”国际科普短视频征集，为青少年搭建自然科学交流平台……

根据《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》，当前，各地中小学科学教育积极用好社会大课堂，动员相关单位共同服务科学实践教育，不少高校和科研院所主动对接，引领科学教育发展。“在‘双减’工作中做好科学教育加法，深度整合全社会科学教育资源，能更好促进科学教育高质量开展。”上海市科技艺术教育中心主任陆晔表示。

（厉烨、曾宇昕参与采写）

制图：张丹峰

《 人民日报 》（ 2023年08月27日 05 版）

(责编：胡永秋、袁勃)