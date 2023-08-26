原标题：90余名专家学者齐聚西藏探讨高原脑科学

第四届高原脑科学学术论坛25日在西藏林芝举行，活动聚焦高原脑科学与大健康的前沿问题，邀请了全国50余家高校、科研和医疗机构的90余名专家学者共同探讨高原医学与脑科学研究领域最新的突破性研究进展和发展趋势。

图为8月25日，第四届高原脑科学学术论坛现场。中新社记者 赵朗 摄

西藏大学教育学院党委书记周娜在活动中表示，高原脑科学研究对于高原地区的社会发展、人民福祉具有重大意义，其研究成果将为移居和世居高原人员的身心健康与作业能力的维护提供科学指导，为高海拔居民延缓认知功能衰退提供理论基础。

图为8月25日，第四届高原脑科学学术论坛现场。赵朗 摄

军事医学研究院相关负责人表示，高原脑科学作为脑科学的重要组成部分，关乎高原地区民众的生命健康。中央大力推进高原病医学中心的建设，旨在利用好青藏高原这一天然优势，着力提升中国高原医学在高原病诊疗、预防、科研、管理等多方面的综合水平。

活动中，专家学者围绕高原脑科学以及相关交叉学科研究进行了交流汇报。中国科学院院士、军事医学研究院特聘研究员王以政作了《脑计划与脑损伤》报告分享，介绍了高原低氧环境下机体的缺氧反应、高原低氧脑病和缺血性脑卒中等内容。陆军军医大学研究员高钰琪作了《慢性高原病与脑力衰退》报告。他介绍，大量研究证实，久居高原人群易出现注意力不集中、反应迟缓、记忆力下降、情绪不稳定等脑力衰退症状。他提示，脑力衰退应作为慢性高原病的一种类型引起广泛重视，开展针对性的早期预警与有效防治。

本次论坛由西藏大学、军事医学研究院军事认知与脑科学研究所、西藏自治区阜康医院共同主办，西藏大学教育学院等承办。该论坛为全国性的学术会议，过去三届均在西藏举办。 (记者 赵朗)

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