原标题：南华大学举行生命科学创新发展论坛

8月25日，南华大学举行生命科学创新发展论坛。

8月25日，南华大学举行生命科学创新发展论坛，12位来自免疫学、细胞生物学、神经生物学、血液学、生物精神病学、肿瘤生物学、分子生物学、生物信息学、泌尿外科等领域的院士、专家齐聚一堂，分享生命科学科技前沿，分析生命科学领域所面临的挑战与机遇，为生命科学研究与人类生命健康事业发展贡献力量。南华大学副校长夏昆主持论坛开幕式。

“今年是南华大学本科办学65周年，研究生教育37周年，博士研究生教育20周年。”南华大学党委书记高山表示，在长期办学历程中，该校形成了鲜明的“核特色”“医品牌”和“环保优势”，为中国核工业建成了唯一培养铀矿采冶学士、硕士、博士、博士后的完整学科体系，是唯一一所国家卫健委与地方政府共建医学院及其附属医院的地方综合性大学。

高山介绍，近年来，南华大学在医学、生命科学上不断探索和创新，在全国率先实施“免费医学生”政策，推进“医+X”人才培养模式改革。“时代在急剧变化，但南华大学坚守初心不变，始终致力于为中国医学教育和医疗卫生健康事业作出新贡献。”

论坛上，中国科学院院士、武汉大学免疫与代谢前沿科学中心首席科学家舒红兵教授，以“抗病毒免疫与肿瘤免疫的调节”为题作专题报告。中山大学教授林天歆、北京师范大学教授任海云、中南大学教授刘静、南华大学教授吕鹏飞、海军军医大学教授何成、南华大学教授罗均利、复旦大学教授舒友生、中国科学院昆明动物研究所研究员李明、南华大学教授李春权、南华大学研究员瞿小旺，分别围绕各自研究领域作了专题报告，并与与会人员进行深入探讨。

“院士和专家们深入浅出的讲解，让我加深了对生命科学各领域的理解，拓宽了我的科研视野。”南华大学2023级基础医学专业博士生邓智轩说。 (夏文辉 黄美琴 曹正平)

(责编：郝孟佳、孙竞)