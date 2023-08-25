本报合肥8月24日电 （记者田先进）近日，安徽省卫生健康委、省委宣传部、省教育厅等部门联合印发《安徽省中医药文化弘扬工程行动方案》（以下简称《方案》），要求大力实施安徽中医药文化弘扬工程，深入挖掘安徽中医药文化内涵和时代价值，加大安徽中医药文化保护传承和传播推广力度。

《方案》提出，到2025年，安徽省中医药文化弘扬机制基本建立，创建两个国家级中医药文化宣传教育基地，10个省级中医药文化体验场馆，200个中医药文化知识角。培养50名中医药文化科普巡讲专家和200名基层中医药文化传播骨干，举办3次全省中医药健康科普大赛，开展300次中医药文化科普宣讲活动，居民中医药健康文化素养水平达到25%左右。

《方案》明确，加强中医药文化传播场所建设。加快推进安徽省中医药博物馆选址立项、基础设施和数字化建设，系统梳理安徽中医药文化遗存，广泛搜集散在民间的中医药文物，发挥中医药博物馆在中医药社会教育、文化服务等方面的功能。鼓励各地建设具有地方特色的中医药主题公园、中医药文化一条街等，使中医药文化融入群众生活。

《 人民日报 》（ 2023年08月25日 14 版）

(责编：李依环、孙竞)