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第33届全国地方重点高师院校教务处长联席(扩大)会议举行

2023年08月25日15:32 | 来源：人民网-教育频道
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8月19日，第33届全国地方重点高师院校教务处长联席(扩大)会议在河南师范大学举行，来自全国50所师范院校的教务部门负责人、行业代表，围绕构建基础学科拔尖人才培养体系、持续深化“四新建设”等主题展开分享交流。

强教必先强师，加强教师队伍建设是“教育强国”的重要基础工作，地方高师院校是我国教师教育体系的重要组成部分。会议强调，既需要在政策导向、资源配置、协同提质上争取外在性支持，更需要在模式创新、学科建设、人才培育上激发内生性力量，需要探索中国式教师教育高质量发展的新方案、新格局、新范式。

会上，首都师范大学、南京师范大学、华南师范大学、天津师范大学、上海师范大学、河南师范大学等多所高师院校作经验分享，包括深化产教融合、构建复合型人才培养体系、打造“智能+教育”平台、构建数字化课程资源平台等具体实践。

当天，广州视睿电子科技有限公司（希沃）副总裁、广东省杏坛智慧教育创新研究院院长魏振水做《教育数字化助力高师院校 “双重使命”的思考与实践》主题报告，提出企业助力教育数字化的思考与路径。

据悉，全国地方重点师范大学教务处长联席会议每年举办一次，旨在为地方师范院校搭建一个全方位、宽领域的合作平台，打破校际界限，实现优势互补、资源共享、协同发展，打造师范院校高质量发展共同体。

(责编：李依环、熊旭)

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