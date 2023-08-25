“大家回忆一下，春天留给你的是什么印象？是鸟语花香，还是冰雪消融？”8月24日，吉林省舒兰市第二十六中学初一年级一班的课堂上，班主任高迪正在讲朱自清的散文《春》，学生们七嘴八舌地谈论起对春天的感受。

入汛以来，连续强降雨给舒兰市造成严重汛情，当地中小学能否如期开学牵动着学生和家长的心。值得高兴的是，截至8月20日，全市55所公办中小学、幼儿园已全部如期开学。和舒兰一样，北京、河北、黑龙江等受汛情影响地区的教育部门和学校，也在为如期、正常、安全开学积极准备着。

23日上午，河北省衡水市饶阳县留楚镇赵留吾教学点内，施工车辆来来往往，教学点负责人尹敬磊一边指挥工人们装卸水泥，一边带领教职工清理操场的淤泥。

赵留吾教学点辐射周边5个自然村，阳台、地面、厕所等部位不同程度受损。积水消退后，尹敬磊邀请专家给校舍做了安全鉴定，并安排抢修受损设施。目前，教室地面已全部重铺完毕并进行了消杀，围墙粉刷、阳台修复以及厕所重建等也正在推进。“预计两天后就能全部完工，到时候校园就会整修如新。”尹敬磊说。

北京市门头沟区是受此次汛情影响较为严重的地区之一。“前段时间，区教委联合区住建委，对全区教育系统的94家单位、365栋校舍都进行了‘一楼一鉴定’全面的评估和排查，逐一解决排查过程中发现的问题。”门头沟区教委副主任鲁燕明说，区内61所中小学、幼儿园均能确保9月1日开学。

黑龙江省尚志市教育局局长姜言霖介绍，此次洪灾中，共有22所学校受灾，其中21所学校需要清淤。针对这一情况，市教育局紧急部署，一方面使用大型铲车、叉车等对开放、大型场地开展机械清淤作业，一方面对教室、面积小的地方等进行人工清淤。截至8月22日，21所学校全部完成清淤工作。

受暴雨洪涝灾害影响，一些学校受损严重、修复建设周期长，相关部门和学校已经提早安排好周转教室。

经统计，门头沟区共有5所学校和幼儿园需要分流安置，通过借址确保开学。其中，黑山小学因为教学楼前地面受损较为严重，将在京师实验中学借址开学。“这两所学校距离仅500多米，师生总体还是比较方便的。”黑山小学校长任全霞说，现在新教室已经布置得差不多，正在调试多媒体设备。

这几日，河北省霸州市第一小学东教学楼内，教职工们忙着扫地、摆放桌椅板凳等，为即将到来的新学期做准备。霸州市第一小学承接了廊坊其他地区500余名受灾学生的安置就读工作，学校统一部署，将东教学楼用来安置受灾学生，现已安排10间教室，课桌椅、多媒体教学设备、空调等也均已配齐。

与受损评估、清淤整修等工作同步开展的，还有受灾学生救助和心理疏导等。

舒兰市第二十六中学校长段纯野介绍，开学前，学校排查了学生家庭受灾情况，发现25名学生家庭受灾较重，学校向社会募集了3.5万元善款，免去了这25名学生的午餐费、校车费和课后托管费用。

饶阳县教育局目前正对蓄滞洪区4858名学生进行全面摸排，重点摸排脱贫家庭、低保家庭、留守儿童等特殊学生群体，尚未发现有学生因灾致困。后续将向这些学生提供心理疏导、健康指导等，帮助他们开学后正常回归课堂。

“学校每天都会对硬件设备进行例行检查，同时也关注学生们的心理健康。”霸州市第一小学校长卢文清说，学校设立了心理咨询室，并开设了书法、剪纸、音乐等社团，希望能够给学生们提供心理上的疏导与关爱。

（据新华社北京8月24日电 记者赵琬微、李双溪、任丽颖、杨思琪）

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