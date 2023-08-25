王斐 王功修

原标题：提质增效 推动高中教育高质量发展

作为历史文化古城，山东省青岛市即墨区打造“优学在即”惠民品牌，把发展高中教育作为提升教育竞争力和社会满意度的关键一环，立足实际深化改革，实现办学提质增效。近年来，即墨区高中教育发展硕果累累，荣获青岛市高中教育改革创新奖，承办青岛市高中教育教学工作现场会并作典型发言，高考多项指标连续多年位居省市前列。

完善招生考试机制，通过电脑排位均衡高中生源，是即墨区在高中教育方面的创新之举。即墨区一方面根据高考改革动向，完善高中自主招生录取办法，通过“初中学校推荐—电脑派位—高中学校测试”的方式，将学生安排至优质高中学习培养；另一方面将70%的招生指标分配到各初中学校，利用电脑派位、志愿设置等方式均衡优质高中生源，实现优质高中良性竞争、竞相发展的良好态势。

在把好“入口”的同时，即墨区在畅通学生“出口”上做文章，加强选课走班、备考策略、升学渠道等方面研究。在选择学科方面，各高中学校在尊重学生意愿和兴趣特长的基础上，统筹考虑省、市各学科选择比例及高考专业学科要求，进行科学调控，满足学生多样化需求。

有好老师才能教出好学生、办出好教育。即墨区着力抓好高中教师队伍建设，将引进的名牌大学优秀毕业生的40%补充到高中学校师资队伍中。目前全区高中教师年龄结构、学历水平、综合素质处于整个教育学段领先位置。即墨区实施培优赋能工程，遴选即墨名师、名校长培养人选93人，其中高中占29人，有3名高中校长分别入选青岛名校长、齐鲁名校长。

特色办学、多样发展是即墨区高中教育改革的主要方向，目的就是带动学生“多元成才”。各高中学校以生为本，建立育人导师制度，教师全员参与，实施分层、分类教学。学校根据学生身心特点及能力特长，实施“一生一策”，通过分包辅导、生活关怀、档案跟踪等措施，充分挖掘每个学生的潜能，做到全员、全程、全方位育人，让每个学生都有出彩的机会。2017年以来，即墨区有33名学生被清华、北大录取，3500余人考入“双一流”大学。（王斐 王功修）

(责编：李昉、李依环)