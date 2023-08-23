杨诚

高校党的建设和事业发展是统一于中国特色社会主义大学办学目标的有机整体，办好中国特色社会主义大学、建设教育强国必须推进党建和事业发展深度融合。

《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》明确提出，要“坚持高校党的建设与人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等深度融合”，为推进高校党建与事业发展深度融合提供了根本遵循。新时代新征程，高校要深刻理解高校党建与事业发展深度融合的价值意蕴，积极探求高校党建与事业发展深度融合的最大公约数。

激发融合之源，把握高校党建与事业发展深度融合的价值意蕴

融合是牢牢把握正确政治方向的根本要求。坚持和加强党对高校的全面领导，是中国特色社会主义大学的本质特征，也是中国特色社会主义大学的最大政治优势。做好高校党建工作，最根本的就是要牢牢把握正确政治方向，坚持党对高校的全面领导，坚定不移走中国特色高等教育发展道路，确保党建和事业发展沿着党中央指明的正确方向、确定的奋斗目标前进。同时，高校党委承担着管党治党、办学治校主体责任，履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责，只有严格执行民主集中制，完善议事决策制度，健全党委统一领导、党政分工合作、协调运行的工作机制，才能更好地把党的领导、党的建设贯穿高校办学治校全过程。

融合是实现党建与事业发展共同使命的必然路径。建设教育强国，要以服务中华民族伟大复兴为重要使命，聚焦国家重大战略需求，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。要实现党在新时代新征程的使命任务，高校党的建设应有新担当新作为。因此，高校教育教学和党建工作共同承担着以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的历史使命。只有坚持把党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程各方面，坚持党管办学方向、党管干部、党管人才、党管意识形态、领导改革发展，确保党的领导一贯到底、全面覆盖，才能实现为党育人、为国育才的共同目标，实现伟大的共同使命。

融合是加强和改进高校党的领导的重要体现。加强和改进党的领导需要抓手，要落到实处才能有效果。这个抓手就是事业发展。对于高校而言，要将党建与事业发展深度融合，将优化教学、科研成效特别是与党组织设置、党员教育管理等同频共振。同时，从实践来看，党建工作与事业发展的融合程度呈现逐级衰减的特点，越往基层，党建工作与业务工作越是融合不够，党组织的作用越容易形成“两张皮”。这更需要推进全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，不断提高高校基层党组织建设质量。

立足四个向度，引领高校党建与事业发展深度融合的实践进路

一是立足系统推进提升融合的高度。推动高校党建与事业发展深度融合是一项系统工程，必须站在政治的高度和教育事业发展全局的高度，以系统化思维整体推进融合工作。高校必须把党的政治建设摆在首位，坚持正确政治方向，用党的先进思想武装头脑，科学谋划重大事业发展决策事项。要坚持党的建设同思想政治工作、教学科研、管理服务等重大事业发展一体推进，同谋划、同部署、同落实、同考核，做到党建与事业发展两促进。

二是立足创新发展提高融合的精度。高校必须紧密结合时代发展大势，大力加强高校党建对创新发展的引领作用，坚持面向科学技术前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求等，通过高质量的党建工作服务支撑国家创新驱动发展战略。具体来讲，就是依靠党的领导优势和组织优势，聚焦党委领导下的校长负责制、院（系）党组织把好政治关、党支部参与本单位重大问题决策等机制，在干部力量、组织优化、制度安排、激励举措、条件保障、考核评价等方面提供保障，引领和支撑建设一流师资队伍、培养拔尖创新人才、提升科学研究水平、推进成果转移转化等任务，更好地满足新时代党和国家事业创新发展的需要。

三是立足组织建设夯实融合的厚度。党的力量来自组织，党的全面领导、党的全部工作要靠党的坚强组织体系去实现。高校党建与事业发展深度融合，就是要充分发挥党组织政治功能和组织功能，为事业发展提供坚强的组织保障和队伍支撑。要加强高校党的组织体系建设，按照有利于党员教育管理、党的活动开展、党员作用发挥等原则，突出与教学、科研、管理、服务等机构相对应，不断严密上下贯通、执行有力的组织体系。聚焦更好激发干部积极性主动性创造性，突出“高素质、专业化”要求，注重从教学、科研一线选拔干部。依托“双带头人”工作室、“样板支部”品牌创建等载体，努力培养更多优秀的党建、业务“双带头人”，不断壮大党建工作的队伍力量。

四是立足服务师生强化融合的温度。高校事业发展离不开师生的共同参与，服务师生也是高校党建工作的重要内容。高校要不断完善党组织联系服务师生工作机制，以问题为导向，通过党内主题教育、日常监督管理等，广泛听取师生的意见，认真梳理师生最关心、最期盼的利益和诉求，着力在服务意识和服务能力上下功夫，依靠学科优势、专业特色、职能职责等，创建“有温度”“有生命力”的基层党建服务品牌，解决师生实实在在的问题，将党组织打造成为“温馨家园”“爱的港湾”，不断增强师生获得感、幸福感、安全感。

（作者系四川师范大学党建办主任、党委组织部副部长）

(责编：李依环、熊旭)