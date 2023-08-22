近日，南京师范大学商学院“第一视角”红色宣讲团以“赓续红色精神”为主题开展暑期社会实践。活动以采访革命老兵为主线，采取线上线下相结合的方式，深入挖掘革命故事背后的红色力量，用“第一视角”为红色精神注入时代活力。

活动期间，宣讲团来到上海市宝山区革命老兵尤金章的住所，采访这位“吹号老兵”的故事，从军多年，他参与过多场战役。“我一开始是从吹号兵做起的，吹号最为凶险。因为你吹完号了，敌军就知道你在哪了，他们就会对着吹号的打。吹号兵一个倒下了，另一个就得马上顶上。”尤金章房间的墙上，有着很多照片和荣誉证书。

“走进革命老兵，倾听他们的故事，体会革命老兵身上永不磨灭的红色精神”，是队员们每一次采访后的最大收获。“亲耳听到尤爷爷讲述战争故事，让我也带入其中。亲历者真实鲜活的叙述使红色故事的呈现更饱满，更有魅力。同时尤爷爷的言传身教也进一步激励我们用实际行动赓续红色血脉，传承红色基因。”宣讲团成员说道。

采访之后，成员们会对采访内容进行整理与总结、绘制幻灯片，并走入多个社区，图文并茂地讲述红色故事。为扩大红色故事的影响力，实践团队还会借助推文和宣传视频等方式进行传播，把红色精神与融媒体有机结合，用当代青年的视角去回忆历史，感受精神。

“历史是最好的教科书，也是最好的清醒剂。这次实践活动意义非凡，我们一定要铭记历史，不忘初心，带着坚定的信念和意志，宣扬红色文化中永不褪色的精神，让红色文化永远鲜活！”在进行社会实践总结时，一位成员这样说道。

素材来源：南京师范大学

(责编：李依环、熊旭)