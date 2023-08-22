本报北京8月21日电 （记者闫伊乔）教育部日前发布通知，要求做好2023—2024学年高校银龄教师支援西部计划。计划面向西部地区行业、产业、企业急需的紧缺专业，遴选组织一批高校优秀退休教师支教、支研。

记者了解到，自2020年起，教育部启动实施高校银龄教师支援西部计划，目前已派出三批高校优秀退休教师前往西部支教支研。今年，计划将在继续实施前三批次选派工作的基础上，新增伊犁师范大学、新疆理工学院、西宁大学为第四批试点高校，分别选派20名银龄教师支援服务新增的3所学校。

方案要求，申请线下教师年龄一般在70（含）岁以下，申请线上教师年龄一般在75（含）岁以下，身体情况较好者可适当放宽年龄要求。申请教师应具有副高级及以上职称，一线教学科研经验丰富。长期银龄教师，支援服务时间原则上不少于1学年，每学年承担不少于64课时的教学工作，参与指导1项课题研究，通过传、帮、带等方式指导青年教师，组织开展若干学术讲座、教研等活动。鼓励考核合格的银龄教师持续开展支援服务。短期和线上银龄教师，根据受援高校需求，做好支教、支研工作。

《 人民日报 》（ 2023年08月22日 14 版）

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