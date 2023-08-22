本报记者 王 平

图为两岸学子在湖北省博物馆合影。

主办方供图

登黄鹤楼吟赏烟霞，游长江看两江四岸灯光秀，登武当山赏宏伟古建筑群，进盘龙古城看商代遗址，探秘龙鳞宫“出水洞”，穿越恩施大峡谷，品土家美食，感受非遗魅力……暑假期间，湖北省举办多个两岸青年交流活动，让一众台湾青年有机会领略壮美自然风光的同时，共品一场丰盛的历史文化飨宴。

走进古城亲近历史

荆楚大地深厚的历史文化底蕴，成了暑期交流活动取之不竭的题材源泉。“走近历史 纪行荆楚”2023海峡两岸青年考古研学营营员日前走进湖北省博物馆，来自台湾大学、台湾中兴大学、台湾师范大学以及西南大学、江苏大学等高校学生，及两岸考古、文博等相关专业青年共计32人，开启荆楚文化探秘之旅。

“太震撼了，你们一定要亲眼来看看！”来自台北的沈建宏拍摄曾侯乙编钟及大量青铜器、漆器、玉器等物件照片，发给大学导师和同学。沈建宏正考虑攻读博士，他表示，期待通过此次研学找到志同道合的伙伴，合作开展学术研究。

位于武汉市北郊约5公里的盘龙古城，已有3500多年历史，是长江流域发现的第一座商代古城。在盘龙城遗址博物馆工作人员协助下，两岸营员们进行了考古小课堂——模拟挖掘考古。营员们分为三组在三块模拟探方中用手铲进行挖掘，随着一声声惊喜的“挖到了”，一件件文物模型出土，随后装袋、贴标签、进行记录，大家各司其职，一切进行得井井有条。在此过程中，营员们得以跨越千年时光，了解荆楚文明的商风古韵。

7天时间里，营员们还走进了荆州博物馆、屈家岭遗址博物馆等地，通过现场教学、野外考古、互动交流等方式，触摸历史文化脉络，在发现和交流中收获新知和友谊。

交流拉近彼此距离

中华民族的母亲河长江、中国著名道教胜地武当山，湖北的名山大川让两岸学子浸润历史文化的同时，饱览壮阔自然风光。为期7天的第十届鄂台青少年武当文化体验营活动近日在湖北省十堰市举办，来自台湾和十堰的近80名青少年参加活动。

活动期间，鄂台两地青少年登黄鹤楼，与古人、古诗对话；畅游长江，观看两江四岸灯光秀；游览了“亘古无双胜境，天下第一仙山”武当山，欣赏雄奇壮丽的武当山古建筑群，领略博大精深的武当文化；参观了丹江口大坝和南水北调工程纪念园，了解汉水文化和移民文化，感受南水北调工程的伟大创举。期间，营员们还习练了武当武术、体验拓片非遗技艺、中华茶艺交流等，让两地青少年在畅游仙山碧水的过程中亲密互动，拉近彼此距离。

如何将优秀传统文化与现代创意结合，也是两岸青年的课题之一。日前，在汉口文体中心三楼金桥书院，汉绣省级代表性传承人任炜老师耐心指导来自武汉大学、台湾政治大学、东吴大学的30名学生如何穿针引线，悉心传授起针、行针、收针等技巧。对于第一次接触汉绣的同学们来说，这是一次新奇且富有挑战的体验。这是“桥·梦想”海峡两岸青年文化创意体验交流营的活动之一，旨在让两岸学子了解荆楚服饰文化基础，进而创作出融合荆楚文化和台湾特色的服装和饰品。

感受乡村振兴成果

“我很喜欢地理。之前只是在书本和电视上看到过喀斯特地貌，这一次实地来感受，觉得大自然好神奇。”参观恩施龙鳞宫溶洞暗河、流水飞瀑奇景后的中南财经政法大学台生刘梓涵说。近日，她与18名台湾青年大学生一起，参加了“才聚荆楚”台湾青年大学生实习交流计划恩施研学活动。

在恩施土家女儿城，研学团穿梭在街头巷尾，欣赏当地风光。他们不仅品尝了恩施的风味小吃，还开心地试穿民族服装，兴奋地拍照晒朋友圈。

在恩施土家族苗族自治州博物馆，研学团参观了非遗文物，了解了恩施民族文化的演变历史。“我特别喜欢博物馆里展示的傩戏脸谱，太有趣了。”来自台湾高雄的高敏瑄说。台北的张子倢则被吊脚楼吸引。“博物馆内一比一还原了土家族的吊脚楼，这里的建筑文化好丰富。”

大陆的乡村振兴成果也给台青们留下了深刻印象。在恩施麂子渡村，营员们见识了刺激的峡谷漂流项目，在漫水桥、鱼鳞坝等网红打卡点留下了青春倩影。中南财经政法大学物流管理专业2020级台生刘文麒说：“在这里我能够很直观地感受到，政府在偏远山区脱贫攻坚以及乡村振兴上投入了很多精力。”

多姿多彩而内涵丰富的研学、交流活动，深受希望了解大陆的台生欢迎。武汉大学法学专业的台湾硕士生林镇祁说，这是他今年第三次参加研学活动，“每一次的实习和研学都有不同的体验和收获。”

(责编：李依环、孙竞)