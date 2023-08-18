郑 莉

原标题：扬州职大：助力毕业生高质量充分就业

扬州市职业大学毕业生在该校“就业帮扶、留扬有位”招聘会上。孙烨炫摄

近日，扬州市职业大学（以下简称扬州职大）招生就业处、机械工程学院、电气与汽车工程学院、管理学院、医学院等相关负责人格外忙碌。原来，他们正在组团走访用人企业，实地探访毕业生工作生活环境。这是今年以来该校围绕促进毕业生实现高质量精准就业开展“访企拓岗”活动的一个缩影。

扬州职大党委书记马顺圣表示，学校紧扣“更高质量、更加充分”的就业工作目标，切实加强顶层设计，构建“双融合、三对接、四发力”就业工作模式，坚持服务地方社会经济发展，形成“园区校”共建式产教融合就业工作特色。

打造人人都是“就业导师”的良好氛围

为积极促进学生高质量充分就业，扬州职大先后召开2023届毕业生就业工作推进会、部署2023届毕业生春季促就业攻坚行动，积极举办“万企进校园”招聘活动，开展就业统计专项核查工作，动态更新就业数据。

日前，该校在学校体育馆举行的“才聚扬城，职向未来”2023届就业冲刺月校园招聘会，吸引了81个企业进场招聘，提供招聘岗位近4000个，800多名毕业生进场应聘，达成意向400多个。去年10月份以来，学校组织多场招聘会，累计提供就业岗位2.83万个，精准推送就业信息2.52万条。

针对医学、师范、艺术就业岗位偏少，就业进展较慢等问题，扬州职大成立了“医护类”“教育师范类”“体艺类”三个就业协作组，加强岗位挖掘和信息共享，将相关行业的招聘会开到产业园区与商业综合体。

同时，扬州职大还制定了“园区校”共建工作方案，与扬州各功能园区建立紧密合作关系，园区管委会成立岗位采集办公室，积极开拓优质就业资源市场。今年学校共组织“三进三看扬州”活动4次，吸引500余名学生，组织有就业意愿的毕业生到共建园区和用人单位参观，引导学生本地就业创业。

此外，学院书记、院长和分管负责人不断深化、拓展与相关企业的合作关系，今年以来，他们共走访企业621家，拓展岗位4969个。各专业学院充分发挥主体作用，成立学院年度就业工作专班，构建就业信息员、毕业班班主任、学业导师、专业教师全员参与的就业工作体系。全校形成人人都是“就业导师”、人人都是“就业岗位引进人”的良好氛围。

产教融合让人才得到市场认可

“企业缺什么人才，学校就培养什么人才。”马顺圣说。得益于“产教融合”的深入开展，学校培养的人才不断得到市场的认可。

近年来，扬州职大通过产业学院推进订单培养。学校与晶澳太阳能科技股份有限公司、江苏扬建集团有限公司等头部企业或地方领军企业共建智能光电、大数据、新能源汽车、智能建造等产业学院8个，获批工信部“专精特新”产业学院1个，江苏省校企合作示范组合培育项目2项，江苏省产教融合型试点企业16家。产业学院与产教融合基地集订单培养、科技研发、技术创新、企业服务、学生创业等功能于一体，目前共有474人实施学徒制培养，1117人参与订单培养。

据了解，道路桥梁工程技术、机械制造及自动化等专业采取了“订单班”“创新实验班”的培养模式，学生由学校和企业联合定向培养，既能学习理论知识，又能到企业实操实训，毕业季学生可以直接到定点企业就业，相关班级就业率达90%以上。

此外，学校还鼓励学生参加各类技能大赛，不断锤炼技能、展示技能，这也成为提升学生就业率的途径之一。近日，机械工程学院2023届毕业生彭俊辉就通过这条途径，拿到了浙江禾川科技股份有限公司电气工程师研发岗位的邀请函。

负责扬州职大机械工程学院创新实验班教学工作的高艳副院长告诉记者，彭俊辉在学校的鼓励与引导下，从对智能制造缺乏概念的行业小白，成长为熟练掌握工业机器人应用与数控加工编程的技能达人，成功通过选拔进入机械工程学院的智能制造创新实验班，并获得了全国智能制造虚拟仿真大赛全国一等奖。

据悉，该智能制造创新实验班依托“机器人系统集成”匠才培育工作坊，以“课证融通、学训一体、赛创同步”为育人理念，旨在培育一批熟练运用数字化设计工具，具备工匠精神和创新意识的“智造工匠”。

“非常感谢学校给我们提供了这么好的实训条件和竞赛平台，感谢机械工程学院搭建的创新实验班。”彭俊辉告诉记者，“这里学习氛围特别好，老师认真负责，学长也给我很大帮助。在实验室的每一天都过得非常充实。”

(责编：李依环、郝孟佳)