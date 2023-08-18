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探寻深圳高校的创新基因

本报记者 党文婷
2023年08月18日09:50 | 来源：光明日报
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原标题：探寻深圳高校的创新基因

高校如何实施创新创业教育，培养科技进步、产业发展真正需要的创新型人才，已经不是一个新鲜的话题。但在这次对深圳高校创新人才培养的采访中，记者被不少闪光点所触动——老师们谈起“薪火相传”时心得满满，细数“桃李满天下”时自豪溢于言表；学生们谈及各自的领域和未来，都有着独到的见解和坚定而清晰的方向；无论是本科生、硕士生还是博士生，每个阶段的学生都被激发出了极大的创新信念，朝着自己的梦想昂首阔步前行！

不同于一些高校，创新创业教育游离于专业教育之外，深圳高校的创新创业教育，是一种“以人为本”的完整体系和制度，突出源头创新和经世致用，目标是服务国家战略与社会需求。只有在这种立德树人的初心本位下，创新创业教育才能破除泡沫化、竞技化和功利化取向。

人们常说，创新是深圳的“根”，改革是深圳的“魂”。深圳的高校用“魂”呵护“根脉”，对教育体制、教学模式、组织形式的深层改革，让创新创业教育真正与专业学习深度融合；教师在日常的教学过程中树立科学的创新创业教育理念，将创新创业元素融入各专业教学内容。

在采访中，一名学生谈及未来的规划时说，毕业后要投身产业。在一些年轻人感到焦虑和迷茫的当下，她稳扎稳打一路走来，早已没有了这些困扰。我想，这是由于创新创业教育将学生、学校、企业、社会各个要素都纳入协同创新的圈子中，源头创新、产研一体的链条也被打通，形成一个真正的有机体。学生不但掌握了扎实的专业知识，在实验室锻炼了动手能力和创新思维，还贴近产业、了解产业，在这种模式下，人才培养和社会需求、产业发展良好匹配，无论学生们选择科研还是就业，都“不愁前路”。

在深圳，创新教育注重对人的发展的总体把握，创业教育则注重如何实现人的自我价值，二者有机结合，让脚踏实地、敢闯敢干、实干兴邦的精神，在深圳高校传承下来，相信也必将在中国式现代化的道路上，继续书写精彩的育人篇章！（记者 党文婷）

(责编：李依环、郝孟佳)

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