钟 升

图为廖恺惠在完成文书工作。

钟 升摄

一早，仍在暑假中的台湾大学生刘禹莀就起了床。洗漱过后，她乘上地铁，穿越整个苏州古城前往苏州诚品书店。清扫桌面、整理文具与书籍、引导客人，伴着书香，刘禹莀开始新一天的实习生活。

2023台湾大学生苏州实习就业特训营7月20日在江苏苏州启幕。一个月的时间里，10余名台湾青年被分配至不同的实习岗位，在工作中发现苏州、了解大陆。

作为一名爱书女孩，刘禹莀在台湾时就喜欢读大陆的小说，对书中的历史故事、大陆的人文风貌非常感兴趣。为此，刘禹莀专门报考了南昌大学的汉语言文学专业。闲暇之时，她会去书中出现的地点走走转转，“发掘中华文化的独特魅力”。

谈及本次的实习岗位，刘禹莀说：“诚品书店是岛内知名的连锁书店，这次能到苏州诚品书店实习，亲切感油然而生。我未来想要留在大陆从事出版编辑方面的工作，也希望借着这次在书店的实习机会，对大陆的图书市场有更深入的了解。”

来自两岸婚姻家庭的廖恺惠是郑州大学国际经济与贸易系的大三学生。她小时候在苏州太仓长大，中学时期在台湾读书，考大学时廖恺惠认真思考了一下，觉得自己还是更喜欢大陆的饮食和环境，所以选择到大陆读大学。“如果可以的话，我也想毕业之后留在大陆工作、生活。”她说。

福建平潭的中国银行、江苏昆山的仁宝集团……为了积累经验，廖恺惠已连续3个假期选择在大陆实习。她表示，台湾大学生苏州实习就业特训营为台青提供了心仪的工作岗位，为大家将来在大陆的发展打好基础。廖恺惠的一些岛内朋友很爱看大陆的电视剧和综艺节目，对大陆充满好奇心。廖恺惠也会把自己的实习经历、在苏州的旅行见闻告诉他们，鼓励大家来共享大陆的发展机遇。

暨南大学学生樊苹萱正与其他5名台湾大学生一道在台企明基电通实习，其中3人是第一次来大陆。樊苹萱说：“一来到苏州，台办和台协就帮大家办好了银行卡，我们还会教第一次到大陆的同学绑定支付宝，推荐大陆常用的手机APP。”如今，一行人早上通过“滴滴出行”打车前往工作地点，晚上用“美团”点上几份大陆的美食一饱口福。对大陆移动支付方式与手机APP的便利，台湾大学生们赞不绝口。

樊苹萱实习的明基电通今年是第三年接纳台湾大学生前来实习。明基电通人力资源总监彭圣辉表示，通过实习营的活动，公司可以招到优秀的人才，台湾大学生可以了解大陆的市场、熟悉大陆的就业环境。公司今年专门配备了辅导员帮助台湾大学生更好地熟悉工作、融入大陆，期望能吸引更多台湾的青年人才来大陆发展，促进两岸青年交流。

（据中新社苏州电）

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