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招聘指导一站通，离校就业出新招

2023年08月17日08:46 | 来源：光明日报
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原标题：招聘指导一站通，离校就业出新招

　　 【促就业，全社会在行动】

　　 眼下，正值2023届高校毕业生就业季，一些毕业生因为各种原因仍在择业路上，渴望得到社会的关怀。

　　 “我是农大食品安全专业的应届毕业生，因为缺乏就业信息渠道和职业规划，错失了春秋招的黄金时期。刚才，招聘会现场的指导老师为我做了简历诊断和规划指导，还根据我的情况有针对性地推荐了就业招聘岗位，现在我的求职目标更加清晰了。”在近日举办的2023年北京地区离校未就业毕业生专场招聘会上，一位中国农业大学毕业生告诉记者。

　　 “这场招聘会，我们共组织了北控集团、金隅集团、北辰集团等110余家知名企业参会，并提供大数据工程技术、文案策划、人力资源专员等1100余个就业岗位。岗位覆盖全面，可满足毕业生全方位多元化的就业需求。除了在招聘会现场为毕业生提供政策咨询和职业指导服务，我们还为不能到场参会的同学提供了线上咨询服务，毕业生可以登录我们人社局官网‘北京毕业生就业创业服务平台’或者关注‘北京人社’‘好工作’微信公众号获取相关服务。”据北京市就业促进中心毕业生就业服务处处长丁玎介绍，北京市人社局对离校未就业毕业生开展了实名制登记服务，辖区将主动联系，为有就业意愿的毕业生提供至少1次政策解读、1次职业指导、3次岗位推介、1次技能培训或就业见习机会。

　　 高校毕业生等青年就业是关系发展稳定和民生福祉的大事要事。据了解，各级人力资源和社会保障部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，始终把促进青年特别是高校毕业生就业摆在突出位置，强化政策支持、服务助力、困难帮扶、权益保障，全力做好高校毕业生就业工作。

　　 人力资源和社会保障部就业促进司副司长陈勇嘉介绍，人力资源和社会保障部门于7月至12月，以“服务促就业 筑梦迎未来”为主题，启动高校毕业生等青年就业服务攻坚行动，采取多项服务举措，千方百计促进他们就业创业。

　　 “一方面，统筹各地人社部门，运用各种渠道，集中亮出线上线下各类求助途径、各类招聘平台、服务机构名录和政策服务清单。另一方面，建立完善实名帮扶台账，针对有服务需要的登记失业青年和2023届离校未就业毕业生开展实名服务，针对未就业困难毕业生及长期失业青年，组织结对帮扶，制定帮扶计划，优化提供各类就业服务，对长期失业青年组织实践引导活动，激发就业内生动力。”陈勇嘉说。

　　 陈勇嘉表示，在政策服务上，人社部门将运用数据比对精准识别政策服务对象，分类推送、集中兑现基层就业、企业吸纳、自主创业、灵活就业、培训见习等各类补贴。在招聘服务上，高频次举办面向毕业生等青年的线上线下专场招聘活动，做到周周有招聘、时时有岗位。在培训服务上，大力开展新职业、先进制造业、现代服务业等领域的培训，鼓励企业对新招用的未就业毕业生等青年开展学徒制培训，助推尽快实现就业。

　　 此外，人社部门还将提供便捷可及的服务保障，推行15分钟就业服务圈，建设“家门口”就业服务站，推进就业服务与数字技术深度融合，提供招聘求职、政策咨询、职业指导、创业辅导等在线服务。

　　 “总之，人社部门将竭尽全力，进一步强化政策保障，深挖岗位资源，做实做细就业指导服务，支持毕业生等青年到各行各业施展才华，建功立业。”陈勇嘉说。

　　 （记者 邱玥 通讯员 张馨月）

(责编：郝孟佳、李依环)

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