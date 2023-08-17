原标题：大连理工大学：学思践悟见实效

【学思想 强党性 重实践 建新功】

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，大连理工大学党委牢牢把握主题教育根本任务和目标要求，将开展主题教育作为强化凝心铸魂、从严管党治校、推动加速卓越的有利契机，引导全校党员干部以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干取得积极成效，推动事业发展取得新突破。

深学细悟

确保理论学习走深走实

“为什么是中国共产党？”“‘吃苦’值不值？”一场融合演讲、问答、说课、音诗画等多种形式的“心有所信、同题共答”师生串并联学习讲演会，让理论入眼、入耳、入脑、入心。现场师生认真倾听，深受鼓舞。

学校创新打造“三纵四横”串并联理论学习新机制。纵向推动“学校党委—二级党组织—基层党支部”三级串联学，横向区分“学生、教师、机关干部、离退休党员”四大群体分类并联学。头雁领航、雁阵齐飞，校院两级领导班子制定读书班、专题研讨和个人读书“3个计划”，校领导班子成员全员讲授专题党课、形势政策课，308名处级干部讲党课，覆盖师生12200余人，推动理论学习走深走实。基层党组织广泛开展专题党课、主题党日活动；离退休党委为方便党员学习，开展“送学上门”活动；机关党委各党支部开展理论学习234次、“学思想·我来讲”体会交流活动150余次，党员们在学中讲、在讲中学，提升理论素养，凝聚思想共识。

真查实看

确保调查研究解决问题

“要用好调查研究这个‘传家宝’，在精准把握事物的本质和规律中找到破解难题、改革攻坚的办法和路径，将调查研究成果转化为推动学校高质量发展的实际成效，奋力谱写一流大学建设加速跑新篇章。”在学校领导班子调研成果交流会上，大连理工大学党委书记、中国工程院院士项昌乐说。

学校党委深入落实调查研究“深、实、细、准、效”五字诀，围绕制约学校发展难题和师生急难愁盼问题，确定13个调研主题，学校领导班子成员领题调研，带领分管领域、联系单位深入一线调研72次，全校处级干部开展调研1530次。学校机关探索实践“双向交流驻点调研”新模式，遴选驻点干部89名，实现所有学部学院驻点全覆盖，面向师生问需120余次，切实破解制约事业高质量发展的堵点痛点难点问题。

用调查研究破题，以成果转化开路。学校全力推进学校原始创新和服务国家战略需求能力提升，构建在辽实施科研人员职务科技成果所有权“权益让渡”新模式，科技成果本地转化率达40%；积极探索“高校+地方政府+上市公司”科技成果转化金融赋能新路径，截至目前，实现科技成果转化过亿元；建立重大转化项目定向负责制，支撑新能源、化工、信息技术等千万级项目落地，持续加强有组织的科研，全面推动科技成果转化落地见效。

真抓实干

确保高质量发展提质增效

培养什么人、怎样培养人、为谁培养人始终是教育的根本问题。围绕提升人才自主培养质量，学校形成了基础学科人才培养“419”方案，在机械工程学院、化工学院等5个试点单位深化实施本研贯通培养模式改革，加速学校青年拔尖人才培养；瞄准未来科技前沿领域，学校成立未来技术学院、卓越工程师学院、数字书院，多部门联动提升人才培养质量。

大连理工大学把推动一流大学建设高质量发展作为主题教育的发力点和落脚点，聚焦提升人才培养质量、支撑科技自立自强等提出“10个新发展”攻坚任务，制定任务台账，细化60项落实举措。

师生为中心，枝叶总关情。学校牢固树立以师生为中心的发展思想，建立“为师生办实事”常态化机制，学校层面确定的10个重点民生项目已完成7项，全力推进10万平方米西校区学生宿舍及配套设施（一期）项目建设，3栋在建宿舍项目主体封顶，人才公寓交付使用，人工湖开工建设……多措并举打造宜居宜教宜学的校园环境，切实提升师生获得感、幸福感。

“学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面推进中国特色、世界一流大学建设，努力为我国人才自主培养、高水平科技自立自强和中国式现代化建设贡献大工力量！”大连理工大学校长、中国科学院院士贾振元表示。

（记者 吴琳 通讯员 杜佳）

(责编：郝孟佳、李依环)