原标题：夯实基础科学才能更好发展数字经济

“加快数字经济发展，就抓住了科技创新与产业革命、经济社会发展的核心结合点，意义重大。”8月16日，在广东省汕头市举行的2023中国数字经济创新发展大会上，中国科学院院士许宁生如是表示。

会上发布了数字经济人才联合培养计划，成立了汕头华侨试验区通信技术创新实验室，同时举行了数字产业生态合作伙伴等签约活动。

应让前沿数字科技服务实体产业

“数字经济作为推动经济高质量发展的核心驱动力，对实现经济持续增长、实现社会创新发展都非常重要。”许宁生指出，数字经济的核心是以信息技术为基础的产业数字化，而产业数字化、数字产业化、数字化治理是数字经济发展的三大主线。

近年来，我国数字经济发展取得积极成效，数字经济核心产业不断发展壮大。“数字经济的兴起为智慧社会建设提供了契机，以及丰富的数据资源和技术手段。”许宁生表示，当前，在推进数字经济快速发展的同时，应大力推动智慧社会建设，让数字化造福中国老百姓，才能够保证数字经济的健康发展。

中国科学院院士尹浩表示，推动智能化网络空间构建有利于保持我国在网络空间领域的主导地位，有利于推动数字产业高质量发展。

“数字产业发展，要着重考虑如何让前沿的数字科技服务于实体产业。”中国工程院院士李培根认为，在数字经济与实体经济的融合过程中，工业软件是关键。“要大力发展能‘定义制造’的软件，真正‘定义制造’的内涵是在软件中沉淀而成的人的经验、知识、才智以及由数据驱动的人工智能，且能够触及物理深层次问题等”。

加强人才培养

“数学是数字经济的基础，中国需要发展数学思维与应用数学技术，将数字经济做得更尖端、更强大。”中国科学院外籍院士、国际知名数学家、菲尔兹奖首位华人得主丘成桐认为，发展数字经济是大势所趋，需要扎扎实实地从基础科学做起，从根本上建立起数字经济的竞争优势，才能增强中国的数字经济发展基础。他特别提到，发展数字经济，需要引入大量的数字人才，“在引进尖端人才的同时，也需要培养年轻的人才。”

许宁生也提及推动人才培养，“构建智慧社会具有前瞻性的特点，也需要与数字经济发展密切结合。当地政府可以重点推动科技创新与数字经济、人才培养与学科建设、智慧社会等方面的发展。”许宁生表示。

他指出，要将智能化、信息化、软件、算法、算力、通力、信息联通等知识基础教育下沉到低龄阶段，普及在基础教育之中。对于高等教育，从本科教育到研究生的课程，大范围覆盖人工智能、大数据科学的教学内容，是非常有必要的；科研机构和高校可以积极开展前沿技术研究，打造新兴交叉学科，培养数字经济领域优秀的人才。

汕头发展数字经济优势明显

据介绍，中国数字经济创新发展大会连续两年落户汕头，看中的正是汕头发展数字经济优势明显、势头强劲、前景广阔。

近年来，汕头加快建设海上风电基地，能为跨境企业算力本地化和大规模数据中心建设提供充沛的零碳能源支撑。汕头还是国内3个拥有国际海缆登陆站的城市之一，出口带宽占全国34.3%，4条国际海缆可直通欧洲、东南亚、美洲等30多个国家和地区。去年，汕头区域性国际通信业务出入口局开通运营，国际通信业务无须绕转其他传统节点，传输距离大大缩短。

汕头市委书记温湛滨表示，汕头发展数字经济，具备直连覆盖广、数据传输快、绿电供应足、业务拓展优的核心优势，要瞄准以国际数据传输为核心的数字经济赛道，深入实施“1+3+2+4”工作部署，着力加快新基建、完善产业链、构建生态圈，打造数字中国的汕头样本。

“汕头在国际通信业务方面具有重要地位，拥有丰富的海上风电、制造业和侨乡资源，发展数字经济具有得天独厚的优势和潜力。”丘成桐说。

（记者 叶 青）

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