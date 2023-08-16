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第二届中国（瑞安）儿童文学动漫周举办——

解锁儿童文学更多可能

本报记者 黄敬惟
2023年08月16日09:05 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　孩子们在“筑梦童趣展”现场参与互动。
　　黄敬惟摄

　　曹村镇远景。
　　主办方供图

　　日前，以“传承创新·友好童行”为主题的第二届中国（瑞安）儿童文学动漫周在浙江瑞安举办。多位儿童文学作家、学者和出版业从业者齐聚一堂，共话儿童文学产业发展。瑞安立足文化优势，致力于推动更多儿童文学转化为舞台剧、动漫等形式的文化IP，推动“一米高度看城市”理念融入城市发展，让儿童文学在社会建设中发挥更多力量。

　　

　　多个维度，拓宽行业边界

　　瑞安是闻名遐迩的寓言故事《小马过河》作者彭文席的故乡，有着“寓言大市”的美誉。

　　正值暑假，第二届中国（瑞安）儿童文学动漫周吸引了众多小观众。在同步开展的“筑梦童趣展”现场，不少孩子围坐在创意市集区的舞台前，期待着一场场精彩的演出。展会期间，这里不仅有经典儿童文学作品《小马过河》《井底之蛙》等改编的舞台剧登台展演，也有融合多种数字技术的互动体验令人耳目一新。在等待演出的间隙，绘画墙、传统非遗技艺展示也吸引了不少孩子的注意力。从优秀儿童文学动漫作品，到儿童文学的动漫产业IP授权，再到相关的周边衍生品，这是一场属于孩子们的文化盛宴。

　　而对于参加本次儿童文学动漫周的“大朋友”们来说，这是一场业界交流研讨的盛会。如今儿童文学出版的现状与传播趋势如何？怎样更好更高效地完成儿童文学IP转化？儿童文学IP转化有哪些成功经验？儿童动漫如何助力中华文化的传承发展？一个又一个专业议题被摆在与会者面前，来自相关行业的从业者和专家学者从不同角度给出解答。

　　儿童文学作家汤素兰大力倡导家庭阅读。她提出，父母要为孩子树立爱读书的榜样并开展亲子阅读，让孩子多与书籍亲近。另外还要充分发挥图书馆、少儿活动中心等社会力量的作用，营造轻松舒适的阅读与学习氛围。她建议有关部门加强宣传引导，通过网站与媒体推介书目，予以阅读方法指导，培养孩子良好的阅读习惯。

　　建设儿童友好城市离不开书香。在瑞安市中心的明镜公园里，有一座造型别致的城市书房——瑞安寓言馆。数千册书籍、云朵状吊灯、长颈鹿造型的摆设、高30厘米的沙发……这是专为孩子们打造的阅读空间。在多媒体交互区，大屏幕上播放着《小马过河》的寓言故事，孩子们一边观看，一边听着老师的讲解。

　　据了解，瑞安寓言馆开展了“小蜜蜂采书蜜”“魔法寓言故事会”等系列活动，带领孩子们了解寓言的意义，体验寓言的乐趣，让寓言文学之路拓得更宽、走得更远。同时，瑞安市关注未成年群体的阅读需求，不断增大少儿类图书资源，提升城市书房和百姓书屋少儿图书藏书量，让孩子们随时随地都能与心爱的图书相伴。

　　结对共建，助力乡村振兴

　　耕读传家久，诗书继世长。如今，随着乡村振兴战略的实施，越来越多人开始关注农村地区的文化资源建设，助推更多优质图书资源走进田间地头，让书香洋溢在华夏大地每一个角落。

　　孩子是未来的希望，优质儿童文学作品有助于培养乡村儿童的审美、表达、想象等能力。在本次儿童文学动漫周期间，中国寓言文学研究会与瑞安市曹村镇签署了共建协议，推动开设文学专题讲座、建设儿童书屋、开展文学调研走访和寓言童话进校园等活动，力求为地方文化事业、文化产业的发展贡献文学力量。

　　曹村镇地处瑞安中南部，有“瓯越粮仓、东南儒乡”之称，自古文风鼎盛、人才辈出，历史上出过80多名进士。如今，这里的耕读文化依然绵延不绝。走在风景如画、阡陌纵横的乡间，一条山水田园诗路蜿蜒其中，道路两旁随处可见历代名家寄情山水田园的名篇。这里已成为不少人游览的打卡地。

　　在曹村镇耕读广场，一个牧童坐在牛背上读书的雕塑和3幢连廊互通的江南庭院建筑十分醒目。这里的文化长廊内，设有乡情展厅、东岙讲堂、百姓舞台、视听室、书屋、农产品展示厅等十余个功能场馆。其中在视听室还配置了3D影院，每天晚上分时间段播放红色电影、喜剧片、文艺片、动画片，可满足村镇居民的不同需求。

　　国家级的文学社团与村镇合作共建，为乡村振兴带来丰富的文化资源，是乡镇教育和产业发展的一场“及时雨”。业内人士表示：“我们要发挥‘文学轻骑兵’的作用和优势，把寓言带给孩子，让文学变得具象，引导孩子热爱生活，培育优秀品质。”

　　磨练内功，更好走向世界

　　瑞安乡村教师彭文席将近70年前创作的《小马过河》，如今依然被反复提及。这篇寓言故事发表于1956年并于次年入选小学课文，凭借浅显通俗的哲理故事影响着一代又一代人，还被译成英、法、日等10多种语言流传到国外。

　　为什么《小马过河》将近70年后依然能有如此强大的生命力？“这篇故事让人很感动，有人情味，充满对生活朴素的爱。”儿童文学动漫周期间，很多文学作者道出了这篇寓言故事长期“霸屏”的重要原因。

　　一花独放不是春。如今，寓言文学的种子在瑞安生根发芽。近年重新复刊的儿童文学刊物《小花朵》、每年举办的儿童文学征文活动、100多位老中青少四代寓言作者组成的“作家群”、8个寓言文学创作基地、30多部儿童文学专著的出版……作者队伍的壮大和地方文学沃土的深耕，正在瑞安达成一场儿童文学的“双向奔赴”。

　　近年来，中国儿童图书发展迅速，主题鲜明、风格独特、绘制精美的图书不仅为中国儿童带来丰富的精神食粮，更不断走向世界，在各大国际书展上频频斩获大奖，为版权输出打开了一片天地。今年6月召开的北京国际图书博览会上，多部中国童书实现版权输出。

　　在儿童文学作品中塑造一个个带有中华文化特色的鲜明角色形象，让这些可爱有趣的形象带着中华民族传统美德走向世界，把中国故事讲给全世界的孩子们听，这是童书出版人的共同心愿。

(责编：郝孟佳、李依环)

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