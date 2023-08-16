李忱阳

青春孕育无限希望，青年创造美好明天。当代中国青年肩负重任，与新时代同向同行、共同前进。本版今起推出系列评论，与读者一起探讨，如何涵养新时代中国青年的精气神，让青春在强国建设、民族复兴的火热实践中绽放绚丽之花。

——编 者

在成都大运会上，青春的激情与梦想尽情绽放。二十余载埋头苦练，三年精心打磨，来自成都体育学院的曹茂园在武术男子南拳比赛中技压群雄，斩获本届大运会首金；“最小的个头，抢下最多的篮板”，来自北京师范大学的李双菲敢打敢拼，给观众留下深刻印象；“为每一秒钟拼尽全力”，来自清华大学的夏雨雨在田径女子10000米决赛中，最后一圈超越对手，勇夺冠军。赛场上，运动员们不畏强手、奋勇争先，赛场下，志愿者们不辞辛苦、热情服务，这场体育盛会释放的青春活力，展示了新时代中国青年昂扬进取的精神风貌。

“青年如初春，如朝日，如百卉之萌动，如利刃之新发于硎，人生最可宝贵之时期也。”百余年前，《青年杂志》的发刊词以热情洋溢的比喻赞美青年。从“自古英雄出少年”的传统，到“长江后浪推前浪”的情怀，从“少年强则国强，少年进步则国进步”的信念，到“希望寄托在你们身上”的期待，人们总是把最美好的词语赋予青春，把最热忱的希望寄予青年。一代代青年用破茧成蝶的成长、奋发有为的担当，唱响了不同历史时期的青春之歌。今天，新时代中国青年重任在肩，理应面貌更新、气势更强、斗志更坚、精神更足，展现出更加亮丽的青春风采，迸发出更加豪迈的青春激情。

青春的模样是什么？青年的精气神是什么？新时代青年们蓬勃生长、迎风向上的故事，写下了生动的注解与真挚的回答。

青年是时代发展的最蓬勃动力。青春是乘风破浪的：世界之大，有太多的知识值得学习，太多的未知值得探索，对学习保持热爱、对奋斗充满热情、对困难无所畏惧，才能激扬青春的澎湃力量。青春是志趣高洁的：要积极敞开心胸、拥抱自然，始终保持纯粹、向往本真，坚持崇尚文明、铸就美好，在志存高远中阔步前进，在涵养身心中敦品励行。青春是风华正茂的：在平凡岗位坚守奉献，在基层一线经受磨砺，在急难险重时冲锋在前，在创新创业中敢为人先，青春将在奋斗中出彩闪光。青年怀壮志，立功正当时。吹响同人民一道拼搏、同祖国一道前进的号角，在火热前行中放飞人生梦想，在拼搏无悔中成就事业华章，这是新时代中国青年该有的模样。

今天，在新时代铺展开的万千气象中，广大青年更加深切感受到“中国速度”“中国奇迹”“中国之治”，他们更加自信自强，做中国人的志气、骨气、底气进一步增强。同时，青年人既有“少年心事当拿云”的壮志，也不可避免地会有“成长的烦恼”，在理想和现实、小我和大我等方面遇到一些困惑。我们要及时为青年人解疑释惑，想青年之所想，急青年之所急，为青年成长成才筑就更广阔舞台，让广大青年更好提振拼搏向上、奋斗进取的精气神，不断自我提升、自我超越，以青春之我、奋斗之我，创造青春之中国、青春之民族。

与时共进何所幸，热血报国当少年。在强国建设、民族复兴的新征程上，期待广大青年坚持向美向上向善的价值追求，展现青春的朝气锐气，以“责任担当，舍我其谁”的精气神，为国家发展进步挺膺担当，在各行各业把平凡做成了不起、把不可能变成一定能，在激扬青春、砥砺奋进、筑梦前行中，书写自己的开阔人生，奏响时代的奋进乐章。

《 人民日报 》（ 2023年08月16日 05 版）

(责编：郝孟佳、李依环)