申少铁

跑步、踢球、跳绳，暑假期间，许多孩子在阳光下奔跑、在运动场上挥洒汗水，用运动的方式放松身心。随着中小学落实寒暑假学生体育家庭作业制度，越来越多的孩子有了量身定制的体育作业。丰富的户外活动，有助于孩子们增强身体素质，预防近视。

眼睛是心灵的窗户。习近平总书记强调：“全社会都要行动起来，共同呵护好孩子的眼睛，让他们拥有一个光明的未来。”普及预防近视科学知识，开展儿童眼保健及视力检查咨询指导，提高儿童眼保健专科服务能力……国家卫生健康委在全国持续开展“启明行动”——防控儿童青少年近视健康促进活动，并发布《防控儿童青少年近视核心知识十条》。这有利于在全社会普及儿童青少年眼健康知识，营造爱眼护眼的视觉友好环境，共同呵护好孩子的眼健康。

防控“小眼镜”，是民生大关切。近年来，一系列政策措施相继出台，让儿童青少年近视防控成为全社会共同参与的综合性系统工程，在一定程度上缓解了儿童青少年近视率快速上升的趋势。也应看到，由于课业压力大、电子产品使用时间长等因素，现阶段儿童青少年近视率依然居高不下，眼健康不容乐观。国家卫生健康委公布的数据显示，目前全国儿童青少年总体近视率在50%以上，且随着年龄增长，近视率也在增高。儿童青少年近视防控任务还很艰巨，需要持续做好相关工作，呵护好孩子们的眼睛。

减轻课业压力，减少近距离被动用眼的时间，是预防近视的关键。现阶段，一些中小学生升学压力依旧较大，作业负担较重，户外活动和自由活动时间偏少，导致近距离用眼时间过长，容易导致近视。各地区各部门应切实落实“双减”政策要求，把课余时间还给孩子，让他们有更多时间亲近自然、缓解眼疲劳。

合理安排课程，让孩子均衡发展，才能更好预防近视。儿童青少年大部分活动时间都在学校，上课、看书、写作业都需要近距离用眼。有必要将基本的健康用眼知识纳入课程，教会孩子如何保持健康的用眼习惯。学校应严格按照国家课程方案和课程标准开齐开足上好体育课，保障学生每天的体育活动时间。学校还应注重培养儿童青少年保护眼睛的自觉意识，把爱眼护眼的观念植根于幼小的心灵之中，让他们认识到拥有清澈明亮的双眼，才能看见更美丽的世界。

严格控制电子产品使用时间，防止近距离主动用眼过度，需要学校、家庭和社会共同努力。短视频、电子游戏等具有一定的成瘾性，自控力差的孩子容易沉迷其中。因此，电子产品的制造商和应用开发商必须设置青少年模式，严格限制使用时长。家长是孩子眼健康的第一责任人。家长有责任为孩子普及科学用眼知识，严格控制其使用电子产品时间，多带孩子参加户外活动。

眼健康的关键在于早发现、早干预、早治疗，保护孩子眼健康，还需完善眼科建设。近年来，我国医疗机构眼科发展迅速，不少县级医院设置了眼科，具备了一定的眼科手术能力，但与发达国家相比，我国的眼科医师数量较少，还难以完全满足儿童青少年就诊需求。同时，一副好的眼镜可以防止近视加深。目前，医疗机构专业的验光配镜师不足，而市场上各类验光配镜门店繁多、人员鱼龙混杂。应着力完善眼科建设，特别是儿童医院眼科建设，增强眼科力量，提高儿童眼保健专科服务水平。

儿童青少年是国家和民族的未来。如何保护好儿童青少年的视力，是必须答好的一道考题。全社会凝聚合力、久久为功，共筑近视“防护墙”，才能更好呵护孩子明亮的眼睛。

《 人民日报 》（ 2023年08月16日 05 版）

(责编：郝孟佳、李依环)