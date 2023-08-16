人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

“一人一策”服务毕业生

2023年08月16日08:43 | 来源：科技日报
小字号

原标题：“一人一策”服务毕业生

图为在宜宾学院举行的四川省2023届高校毕业生宜宾专场招聘会。受访者供图

图为在宜宾学院举行的四川省2023届高校毕业生宜宾专场招聘会。受访者供图

“幸好先问了一下指导老师，知道了应该如何完善简历。”宜宾学院农学专业毕业生杨倩说，自己在投简历前先向入驻招聘会现场的就业指导专家请教，并在其指导下完善简历，突出个人优势，让求职更多一分“胜算”。日前，第31届世界大学生夏季运动会在成都闭幕。在本届大运会火炬传递进入四川的第一站——宜宾学院，毕业生招聘活动也同样一片火热。在该校举行的“百日千万招聘专项行动”招聘会上，30多位就业指导专家组团而来，吸引大批毕业生拿着简历排队“问诊”。

近年来，宜宾学院坚持就业优先战略，做实做细学生就业创业指导服务工作，千方百计促进毕业生实现更高质量就业。目前，5684名2023届毕业生去向落实率已超92%。

为使人才培养和社会需求相适应，宜宾学院针对当地特色产业组建相关学院，精准培养人才，助力实现就业。2020年，宜宾学院竹学院正式授牌成立。3年多的时间里，学院围绕竹类产业发展需要，以农学、林学、应用生物技术为主，食品科学与工程、材料化学、产品设计等多学科支撑，通过产学研融合发展，全面开放教育教学模式和科研服务能力，培养涉林涉竹的创新型应用人才。

“实现学生更高质量、更充分就业，优化专业布局和结构、提升人才培养质量是根本之策。”宜宾学院党委书记蔡乐才说，只有通过调整优化专业结构，切实提升优势专业建设力度和人才质量，才能实现人才培养和社会需求“适销对路”。

当前，宜宾学院正按照“就业—招生—培养”联动机制，面向区域经济社会发展，编制《宜宾学院2022年本科专业评估工作报告》，完成专业设置优化调整。其中，撤销专业2个、暂停招生专业3个、预警专业9个、申报新专业2个。同时，该校还着手探索构建微专业，提升学校个性化人才培养能力，促进学生更加充分更高质量就业。

此外，宜宾学院采取“一人一策”帮扶计划，为多名应届毕业生解难题。

“针对脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及有残疾的、较长时间未就业的毕业生等5类重点群体，我们通过精准识别建立了工作台账。”宜宾学院学生处就业指导中心主任夏高发介绍，学校搭建党委、党总支、党支部以及党员联系学生的桥梁，通过“一人一档”“一人一策”为重点群体毕业生提供差异化服务，帮助他们实现高质量就业。

夏高发说，学校一方面健全党员带头帮扶机制，坚持党建引领，推进党委、党总支、党支部、党员联系就业困难毕业生，形成全员帮扶育人格局。另一方面，学校开展分类指导帮扶，精准摸底确定帮扶对象，对711名就业困难毕业生开展“一对一”简历诊改、面试辅导，有针对性地推荐就业岗位。目前，全校大部分重点群体毕业生均已顺利就业。

（陈 科 实习记者 李诏宇）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部