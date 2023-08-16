原标题：“一人一策”服务毕业生

图为在宜宾学院举行的四川省2023届高校毕业生宜宾专场招聘会。受访者供图

“幸好先问了一下指导老师，知道了应该如何完善简历。”宜宾学院农学专业毕业生杨倩说，自己在投简历前先向入驻招聘会现场的就业指导专家请教，并在其指导下完善简历，突出个人优势，让求职更多一分“胜算”。日前，第31届世界大学生夏季运动会在成都闭幕。在本届大运会火炬传递进入四川的第一站——宜宾学院，毕业生招聘活动也同样一片火热。在该校举行的“百日千万招聘专项行动”招聘会上，30多位就业指导专家组团而来，吸引大批毕业生拿着简历排队“问诊”。

近年来，宜宾学院坚持就业优先战略，做实做细学生就业创业指导服务工作，千方百计促进毕业生实现更高质量就业。目前，5684名2023届毕业生去向落实率已超92%。

为使人才培养和社会需求相适应，宜宾学院针对当地特色产业组建相关学院，精准培养人才，助力实现就业。2020年，宜宾学院竹学院正式授牌成立。3年多的时间里，学院围绕竹类产业发展需要，以农学、林学、应用生物技术为主，食品科学与工程、材料化学、产品设计等多学科支撑，通过产学研融合发展，全面开放教育教学模式和科研服务能力，培养涉林涉竹的创新型应用人才。

“实现学生更高质量、更充分就业，优化专业布局和结构、提升人才培养质量是根本之策。”宜宾学院党委书记蔡乐才说，只有通过调整优化专业结构，切实提升优势专业建设力度和人才质量，才能实现人才培养和社会需求“适销对路”。

当前，宜宾学院正按照“就业—招生—培养”联动机制，面向区域经济社会发展，编制《宜宾学院2022年本科专业评估工作报告》，完成专业设置优化调整。其中，撤销专业2个、暂停招生专业3个、预警专业9个、申报新专业2个。同时，该校还着手探索构建微专业，提升学校个性化人才培养能力，促进学生更加充分更高质量就业。

此外，宜宾学院采取“一人一策”帮扶计划，为多名应届毕业生解难题。

“针对脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及有残疾的、较长时间未就业的毕业生等5类重点群体，我们通过精准识别建立了工作台账。”宜宾学院学生处就业指导中心主任夏高发介绍，学校搭建党委、党总支、党支部以及党员联系学生的桥梁，通过“一人一档”“一人一策”为重点群体毕业生提供差异化服务，帮助他们实现高质量就业。

夏高发说，学校一方面健全党员带头帮扶机制，坚持党建引领，推进党委、党总支、党支部、党员联系就业困难毕业生，形成全员帮扶育人格局。另一方面，学校开展分类指导帮扶，精准摸底确定帮扶对象，对711名就业困难毕业生开展“一对一”简历诊改、面试辅导，有针对性地推荐就业岗位。目前，全校大部分重点群体毕业生均已顺利就业。

（陈 科 实习记者 李诏宇）

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