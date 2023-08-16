原标题：校内外导师合力育贤才

又是一年毕业季。日前，西交利物浦大学共3800余名学子顺利毕业，作为西交利物浦大学探索未来新行业高端人才教育模式以及未来大学新概念打造而成的西浦创业家学院（太仓），也迎来了首届230名本科毕业生。这些毕业生有的进入全球领先企业工作，有的开启创业道路，还有的到知名高校读研深造。无论学生是升学还是就业，西交利物浦大学在促进毕业生就业方面交出了一份亮眼的成绩单。

近年来，西交利物浦大学探索校外导师制，聘请众多来自企业一线的社会精英，把人才培养从课堂延伸到了社会。

作为西浦创业家学院（太仓）智造生态学院的首届本科毕业生，赵栋军在校期间经常与老师同学们一起研究、解决遇到的创业难题。在创业过程中，赵栋军发现，他所销售的空调扇频繁出现水箱破损的情况。他随即向校外导师请教，发现问题出在空调扇的水箱上。在对水箱进行了二次设计并进行仿真模拟实验后，赵栋军新设计的空调扇销售损毁率大幅度降低，销售额得到了提高。

“校外导师是来自社会各界的成功人士，拥有丰富的人生阅历，这是刚进入大学的年轻学生所欠缺的。”西交利物浦大学执行校长、西浦创业家学院（太仓）校长席酉民说，校外导师丰富的实践经验和开阔的社会视野，为学生开启一扇通向社会的窗。与校外导师的交流，可以帮助学生提升综合素质以及解决问题的能力。

如今，西交利物浦大学校外导师团队已有约1300位来自不同行业的职场精英。从点对点个性化支持，到赋能产教深度融合，学校根据学生的不同特点，量身定制导师活动，通过组织企业参访、组团辅导、参与科研实践项目等师生互动活动，帮助年轻学子提升创新创业意识和职场竞争力，促进他们的全面发展。

2022年，西交利物浦大学就业中心推出名企实验室——模拟面试工作坊后，来自德勤集团股份有限公司（苏州分所）、微软亚洲搜索技术中心等企业的资深面试官，相继走进西交利物浦大学，与学子们面对面。通过模拟面试，学生们可以从具体的面试技巧到案例分析全方位了解岗位需求、获得面试经验，甚至是获得名企的招聘面试直通卡。

“参加面试是否有必要按照时间顺序介绍自己的教育和实习经历？”“没有与目标岗位直接相关的实习经历怎么办？”当“面试”结束，来自微软的面试官对应聘同学的疑问进行细致解答。

在面试官看来，自我介绍时，学生们要避免流水账式陈述，而是要根据目标岗位的需求组织内容，突出与岗位匹配的能力。同时，学生们不必担心自己缺乏与目标岗位相关的实习经验，可以把视角从过往经历切换为个人能力，从过往的项目或社团活动中挑选出在目标岗位或工作场景中具有可复制性和迁移性的能力进行组织和罗列。

高校不是象牙塔，而是敞开大门的实验场。在西交利物浦大学的管理者看来，大学的使命在于把其内部教学、研究平台与社会产业资源整合成一个生态系统，在这种环境下培养出的人才具有更敏锐的观察力，更具备社会和市场需求的单项能力，才真正是适合未来社会发展的创造型人才。

（顾野灵 记者 何星辉）

(责编：郝孟佳、李依环)