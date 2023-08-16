原标题：以“三观”教育助学生树立正确就业观念

“考研还是找工作？”“很多同学都去考公务员了，我要不要也去试一试？”“地域和待遇哪个优先考虑？”这是河南财政金融学院就业指导专业老师刘筠经常要回答的问题。

刘筠说，近年来大学生的就业观呈现多元化的特点，择业时比较关注个体感受，注重结合自己的兴趣爱好，但有的学生就业期望过高、就业方向比较集中。

就业是最基本的民生。2023年，河南省毕业生达87万，比2022年新增5.3万人，规模再创历史新高。为促进毕业生高质量就业，河南不少高校开展全程化的就业指导教育，进一步提高大学生职业生涯规划意识和能力。

“我们把职业生涯规划、就业指导教育列入教学计划，打造专业的职业生涯指导教师队伍，提供个性化就业指导和服务。”河南农业大学党委宣传部副部长周红飞表示。

河南农业大学招生就业工作办公室主任张红阳介绍，学校开展毕业生“成才观、择业观、就业观”教育，构建“价值引领、实践平台、课堂教育、生涯规划、困难帮扶、评价反馈”六位一体的就业分类指导工作体系，帮助学生树立正确就业观念。

为高质量做好2023届毕业生就业工作，华北水利水电大学根据理科、工科、文科、艺术等学科不同毕业生群体的就业特点和就业意向，以及不同就业项目，实施了精准分类就业指导。

“学校分别为就业困难群体、考研复试学生、公招考试学生、国家基层项目学生、特岗教师报名等类别学生举办专题培训、报告10余场。”华北水利水电大学副校长刘雪梅说。

为夯实学生就业基础，自2017年以来，华北水利水电大学在河南省高校中针对各二级学院增设“创新创业就业主任”岗位，5年来累计投入就业创业教育经费超过1600万元。“学校在三个校区建立了就业指导咨询室，由50名教师担任就业指导咨询专家，利用学校就业综合管理服务系统，结合大学生职业生涯测评系统，开展线上线下日常就业指导工作，帮助毕业生解难释惑。各学院也通过邀请校友、专家来校举办就业指导培训会、就业形势报告会等多种形式推进就业指导咨询工作。”华北水利水电大学就业指导中心副主任乔鹏帅告诉记者。

“二次考研还是立即就业，你想好了吗？”这是4月29日河南省教育厅推出的今年第5期“互联网+就业指导”公益直播活动。活动汇聚全省就业指导专家资源，围绕就业政策、大学生就业心理调适、大学生就业权益维护等主题，解答高校毕业生求职中遇到的实际问题。当天，公益直播课在线观看人数超40万人次。

近年来，河南省教育厅采取多种措施，为毕业生就业保驾护航。河南省教育厅通过开展全省高校就业创业指导课程督查、举办课程教学大赛、遴选就业创业指导“金课”等举措，强化就业创业指导课程实效；通过举办大学生职业生涯规划大赛，以赛促教，提高指导教师引导大学生树立职业生涯规划意识的水平；通过启动高校就业创业指导名师工作室建设工作，首批拟面向全省普通高校遴选5个就业创业指导名师工作室。

河南各高校结合实际，纷纷推出形式多样的就业指导服务。郑州大学通过“就业微讲堂”“就业微分享”“就业微访谈”等6项微信服务，加强毕业生就业指导。郑州升达经贸管理学院依托学校就业指导品牌“冯老师就业工作坊”，为大学生提供系列精准就业指导服务。河南师范大学大力实施基层就业“四大工程”，持续优化“四度保障”，引导一大批优秀毕业生到基层建功立业。

今年7月，河南省政府办公厅印发《关于优化调整稳就业政策措施的通知》，提出了12条举措，助力企业稳岗扩岗、促进重点群体就业。“突出就业育人导向，实现了就业指导队伍和高校毕业生群体的‘双向赋能’，更为我省毕业生高质量就业奠定了坚实基础。”河南省委教育工委专职委员吕冰说。

就业稳则人心安。“当前，已进入毕业生离校阶段，就业工作也进入‘冲刺’关键期，我们教育系统的岗位推送、就业指导、重点帮扶会持续在线。”河南省教育厅学生工作处处长李班说。

（记者 孙 越）

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