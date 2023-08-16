人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

以“三观”教育助学生树立正确就业观念

2023年08月16日08:41 | 来源：科技日报
小字号

原标题：以“三观”教育助学生树立正确就业观念

“考研还是找工作？”“很多同学都去考公务员了，我要不要也去试一试？”“地域和待遇哪个优先考虑？”这是河南财政金融学院就业指导专业老师刘筠经常要回答的问题。

刘筠说，近年来大学生的就业观呈现多元化的特点，择业时比较关注个体感受，注重结合自己的兴趣爱好，但有的学生就业期望过高、就业方向比较集中。

就业是最基本的民生。2023年，河南省毕业生达87万，比2022年新增5.3万人，规模再创历史新高。为促进毕业生高质量就业，河南不少高校开展全程化的就业指导教育，进一步提高大学生职业生涯规划意识和能力。

“我们把职业生涯规划、就业指导教育列入教学计划，打造专业的职业生涯指导教师队伍，提供个性化就业指导和服务。”河南农业大学党委宣传部副部长周红飞表示。

河南农业大学招生就业工作办公室主任张红阳介绍，学校开展毕业生“成才观、择业观、就业观”教育，构建“价值引领、实践平台、课堂教育、生涯规划、困难帮扶、评价反馈”六位一体的就业分类指导工作体系，帮助学生树立正确就业观念。

为高质量做好2023届毕业生就业工作，华北水利水电大学根据理科、工科、文科、艺术等学科不同毕业生群体的就业特点和就业意向，以及不同就业项目，实施了精准分类就业指导。

“学校分别为就业困难群体、考研复试学生、公招考试学生、国家基层项目学生、特岗教师报名等类别学生举办专题培训、报告10余场。”华北水利水电大学副校长刘雪梅说。

为夯实学生就业基础，自2017年以来，华北水利水电大学在河南省高校中针对各二级学院增设“创新创业就业主任”岗位，5年来累计投入就业创业教育经费超过1600万元。“学校在三个校区建立了就业指导咨询室，由50名教师担任就业指导咨询专家，利用学校就业综合管理服务系统，结合大学生职业生涯测评系统，开展线上线下日常就业指导工作，帮助毕业生解难释惑。各学院也通过邀请校友、专家来校举办就业指导培训会、就业形势报告会等多种形式推进就业指导咨询工作。”华北水利水电大学就业指导中心副主任乔鹏帅告诉记者。

“二次考研还是立即就业，你想好了吗？”这是4月29日河南省教育厅推出的今年第5期“互联网+就业指导”公益直播活动。活动汇聚全省就业指导专家资源，围绕就业政策、大学生就业心理调适、大学生就业权益维护等主题，解答高校毕业生求职中遇到的实际问题。当天，公益直播课在线观看人数超40万人次。

近年来，河南省教育厅采取多种措施，为毕业生就业保驾护航。河南省教育厅通过开展全省高校就业创业指导课程督查、举办课程教学大赛、遴选就业创业指导“金课”等举措，强化就业创业指导课程实效；通过举办大学生职业生涯规划大赛，以赛促教，提高指导教师引导大学生树立职业生涯规划意识的水平；通过启动高校就业创业指导名师工作室建设工作，首批拟面向全省普通高校遴选5个就业创业指导名师工作室。

河南各高校结合实际，纷纷推出形式多样的就业指导服务。郑州大学通过“就业微讲堂”“就业微分享”“就业微访谈”等6项微信服务，加强毕业生就业指导。郑州升达经贸管理学院依托学校就业指导品牌“冯老师就业工作坊”，为大学生提供系列精准就业指导服务。河南师范大学大力实施基层就业“四大工程”，持续优化“四度保障”，引导一大批优秀毕业生到基层建功立业。

今年7月，河南省政府办公厅印发《关于优化调整稳就业政策措施的通知》，提出了12条举措，助力企业稳岗扩岗、促进重点群体就业。“突出就业育人导向，实现了就业指导队伍和高校毕业生群体的‘双向赋能’，更为我省毕业生高质量就业奠定了坚实基础。”河南省委教育工委专职委员吕冰说。

就业稳则人心安。“当前，已进入毕业生离校阶段，就业工作也进入‘冲刺’关键期，我们教育系统的岗位推送、就业指导、重点帮扶会持续在线。”河南省教育厅学生工作处处长李班说。

（记者 孙 越）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部