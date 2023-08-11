原标题：海外华裔青少年：历史感与现代感交织的中国要亲眼看

“和奥运冠军合影、打卡中国国家版本馆、结交来自世界各地的朋友……回到阿根廷，我会和同学、朋友分享这次旅程中的所见所闻，希望他们能亲自到中国看看。”阿根廷华裔青年黄家乐在接受中新社记者采访时说。

第一届海外华裔青少年中华文化实践大赛9日圆满收官。在4天时间内，来自20多个国家和地区的百余名华裔青少年走进北京，在古今建筑中探寻北京的历史底蕴和现代魅力，收获了属于自己的中国记忆。

图为小学员参观北海公园。李太源 摄

来自英国的康子鹤说，北京的古老建筑让她着迷，北海公园一行让她近距离观赏了跨水而建的桥廊式建筑。法国华裔女孩于佐伊则对颐和园的亭台楼阁、游廊彩画感到新奇，称这是具有中式韵味的美学“招牌”。

图为学员们游览长廊。中新社记者 贾天勇 摄

在清华大学，中西建筑风格并存的校园展现出历史和现代交相辉映的风貌，二校门三拱“牌坊”式的建筑风格吸引了华裔青少年的目光。“刚刚听完清华大学建筑学院教授罗德胤的建筑课后，我特意观察了青砖、白柱等建筑元素。”马来西亚华裔张凯宣表示，她想要在学以致用中感知不同的校园文化。

8月9日晚，2023海外华裔青少年夏季研学营的学员们夜游八达岭长城。图为学员们在长城上拍照。中新社记者 贾天勇 摄

八达岭长城是华裔青少年们向往的打卡地之一。来自韩国的崔熙然告诉记者，她很久以前就去过长城，但当时很遗憾没有爬完全程，想借此机会和朋友手拉手再次登长城，做“好汉”。“我喜欢画画，画过长城的烽火台、城墙和蜿蜒的道路，我还知道关于孟姜女哭长城的古老传说。”

8月7日，学员用手触摸国家大剧院内的特色墙壁。 中新社记者 李骏 摄

“除了历史古都的风貌，北京也现代感十足。”来自赞比亚的陈雅涵在参观国家大剧院音乐厅时了解到，厅内凹凸不平的墙壁、天花板顶棚下的“龟背反声板”等设计加强了声音的漫反射。她表示，各类技术手段实现了对乐器声音的真实还原，作为古筝学习者，期待能够登上如此先进的舞台。

图为小学员向李晓霞分享自己运动经历。中新网记者 李骏 摄

北京是世界上首座“双奥之城”。在蒙古国青少年张雨琪的“奥运”印象中，中国的乒乓球拥有“绝对”实力。“女子乒乓球‘大满贯’得主李晓霞告诉我，乒乓球在中国受到很多人青睐，不论大街小巷，只要有乒乓球桌的地方，男女老少都可以打。”她说，在与奥运冠军的近距离接触中，对中国体育有了更深的了解。

图为学员们在首钢园内的百度Apollo Park参观。中新网记者 李骏 摄

在百度Apollo Park体验了无人自动驾驶车辆和人工智能作画后，来自泰国的李昀融表示，中国在人工智能领域发展的速度很快，希望来到中国学习相关专业。

“友爱”也是海外华裔青少年的一大收获。来自山东青岛的周雨辰将寓意团结幸福、根脉相连的中国结送给同行的伙伴。英国华裔马克成、美国华裔李予希表示，收到礼物很惊喜，会好好珍藏这份来自中国的友谊。

巴基斯坦的营员领队吕珍霜表示，活动中，每位参与者的文化习俗和饮食差异都得到了妥善照顾，这是对来自不同国家、不同文化背景的朋友的尊重和关怀，展现了中国对多元文化的包容之姿。

第一届海外华裔青少年中华文化实践大赛由中国国务院侨务办公室指导，中国新闻社主办，中国新闻网、中国侨网、中国华文教育网承办。获奖选手代表于8月6日齐聚北京，开启中华文明体验之旅。 (金旭 刘洋)

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