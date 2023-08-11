原标题：30余位皖港青少年在安徽感受科技发展、研习徽州文化

近日，由安徽省政协委员、香港妇联副主席吴珊珊任担任团长的“皖港同行”青少年交流团安徽行活动成功举办。

近日，“皖港同行”青少年交流团安徽行活动成功举办。图为交流团一行30余人赴科大讯飞参观考察，观摩安徽最新创新科技项目发展进程。韩永龙 摄

此次活动是香港妇联与香港特区政府民政及青年事务局和青年发展委员会共同举办的“青年内地交流资助计划”项目的其中一环。

交流团一行30余人先后赴中国科学技术大学先进技术研究院、科大讯飞、中国科学院等离子物理研究院大科学装置等地参观考察，观摩量子科学、人工智能等最新创新科技项目发展进程；赴包公祠、李鸿章故居、云岭新四军军部旧址纪念馆等地，感受安徽深厚文化底蕴和历史传承，聆听烈士英勇事迹，向皖南事变死难烈士敬献花蓝，致敬抗战精神；赴皖南地区，沉浸式研习徽州文化。

不少团员是首次到访内地，团员们表示，安徽行程收获满满，亲临感受真实、立体、全面的内地形象，加深了对国家科创、历史、文化、经济社会发展的认识，提升了对国情的认知和了解，更增强了对国家的认同感和归属感。同时，团员们表达了到长三角地区发展，寻找未来机遇，为香港更好融入国家发展大局贡献智慧和力量的愿望。 (记者 赵强)

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