原标题：海外华裔青少年寻根侨乡温州：期待探索中华文化奥秘

“中国寻根之旅”夏令营——温州大学营日前开营。来自英国、德国、意大利、美国、西班牙、葡萄牙、缅甸等9个国家的71名华裔青少年来到侨乡温州，感受桑梓情怀。

“中国寻根之旅”夏令营——温州大学营开营现场。 温州大学华侨学院供图

开营仪式上，温州大学副校长蔡曙光在致辞中对营员们的到来表示热烈欢迎。他希望营员们能在夏令营期间充分感受祖(籍)国的温暖，收获友情，感受亲情。

温州市侨联副主席路驰表示，希望营员们通过夏令营感受温州两千多年的历史文化底蕴，深入了解和学习中华优秀传统文化，充分发挥融通中外的优势，当好中华文化的传承者、传播者、促进者，积极推动中外文明交流。

营员代表、来自西班牙华文轩华侨华人子弟学校的余哲锌表示，自己是第一次离开父母来到中国，对这次夏令营生活充满期待，希望在温州交到好朋友，拥有一段特别的经历。

来自西班牙华夏文化学院的石家瑜则表示，期待在夏令营活动中探索中华文化的奥秘，感受中华文化的力量，希望成为中华文化的继承者。

据介绍，本次“中国寻根之旅”夏令营——温州大学营是时隔3年后首次恢复线下活动。夏令营期间，营员们将体验《红楼梦》《三国演义》《诗经》赏析、剪纸、中国书法、汉代礼仪、温州非遗文化瓯塑、中式糕点制作、中草药探秘、南拳练习等优秀中华传统文化，还将赴实地感受雁荡山、江心屿五马街、南塘等地方名胜风景魅力。

本次夏令营由中国侨联主办，浙江省侨联、温州市侨联、温州大学承办，温州大学华侨学院、温州大学欧洲华文教育研究所执行。

(责编：郝孟佳、李依环)