原标题：2023年海外华文教师研习班在温州开班

温州大学“2023年海外华文教师研习班”开班仪式近日在温州大学举行。来自缅甸、德国、美国、法国、意大利、英国、葡萄牙、西班牙、荷兰、俄罗斯、越南等20个国家的91位海外华文学校校长、教师赴温州参加研习。

温州大学2023年海外华文教师研习班开班仪式现场。 温州大学华侨学院供图

温州大学副校长蔡曙光在致辞中表示，温州大学充分发挥温州侨乡资源优势，以华文教育为着力点，从多维度出发，围绕侨研究、侨教育、侨文化三大领域开展工作，形成了独具特色的涉侨教育新途径，打造了“教师、学生、家长”三位一体家校共育华文教育体系，实现了本土教育与海外分校内外联动的华文教育新模式。希望华文教师们在研习班能够教学相长，重温乡情，充分感受祖(籍)国温暖。

温州大学华侨学院院长包含丽表示，希望学员们一起感受博大精深的中华文明，领略灿烂多彩的瓯越文化，一同成长、收获知识、增长本领，为推动海内外文化交流互鉴、传播优秀中华文化、服务华文教育高质量发展贡献智慧和力量。

德国九州中文学校校长严萍表示，华文教育者要通过文化熏陶和薪火传承来维系好海外华裔青少年与祖籍国的血脉亲情，让华裔青少年发挥优势，促进中国文化传承传播，推动国际交流互鉴。

缅甸曼德勒孔教学校张孝荣表示，海外华文教育充满艰苦，但十分幸运。中国社会飞速发展，为海外华文学校发展给予重要支持，推动了华文教育事业发展，相信海外华文教育发展前景将愈加广阔。

据悉，本次研习班由国务院侨务办公室主办，温州大学承办，温州大学华侨学院、欧洲华文教育研究所执行。

(责编：郝孟佳、李依环)