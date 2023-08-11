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“努力学习中文到中国看看”

于 荷
2023年08月11日08:42 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　卢旺达参加“中文秀”的选手们在现场表演。
　　中外语言交流合作中心供图

　　日前，第三届“汉语桥”世界小学生中文秀在海外各赛区陆续举办。赛场上，小选手们围绕“快乐中文”主题展示中华才艺，讲述自己学习中文的故事。

　　多地首次举办中文秀

　　“汉语桥”世界小学生中文秀是在“汉语桥”品牌成立20周年之际推出的一项全新活动，旨在为世界各国学习中文的小学生提供一个展示中文能力的舞台，激发他们学习中文的兴趣和动力，为持续学习中文打下良好基础。

　　今年，一些国家首次举办“汉语桥”世界小学生中文秀，受到当地孩子们的欢迎。

　　在白俄罗斯，首次举办的“汉语桥”世界小学生中文秀吸引了40余名小学生参加。活动包括主题演讲、才艺展示、即兴演讲、知识考查等，经过角逐，最终评选出各奖项。颁奖典礼上，三等奖获得者萨穆塞维奇·达丽娅为现场观众展示了沙画艺术——画了一栋中式建筑并用中文写下“中白友谊万岁”，赢得了阵阵掌声。

　　在同样是首次举办“汉语桥”世界小学生中文秀的肯尼亚，来自10余所当地学校的小学生参加了本次活动。虽然他们学习中文的时间不长，但热情高涨，中文水平提升很快。

　　首次举办“汉语桥”世界小学生中文秀的还有卢旺达，130多名小选手参加了本次活动。他们用中文讲述寓言故事《龟兔赛跑》，表演中文情景剧《小马过河》并合唱中文歌曲，赢得了现场观众的赞赏。

　　秀出中华才艺

　　在本届“汉语桥”世界小学生中文秀现场，小选手们通过展示中华才艺表达对中华文化的热爱。

　　在印度尼西亚雅加达举行的中文秀现场，小选手们表现亮眼。在才艺展示环节，他们带来的《青青子衿》舞蹈韵味十足，用古筝演奏的《青花瓷》悦耳动听，表演的武术刚柔并济，让人眼前一亮。

　　在马来西亚，45名小选手通过中国语言文化知识问答、中文演讲以及才艺表演等，展示了自己的中文学习成果。在他们眼中，内涵丰富的成语故事，旋律优美的中文歌曲，都是很好的中文学习资源。

　　在墨西哥，小选手们的表现同样精彩。马德奥与兄弟姐妹齐上阵，为大家弹唱中文歌曲。安娜的中文演讲自信流畅，获得观众好评。爱丽莎则为大家展示了中国书法、古诗、绕口令以及高难度的舞蹈。

　　对中国有更多了解

　　参加本届中文秀的小选手们表示，学习中文让他们对中国有了更多了解，希望将来有机会到中国看看。

　　来自葡萄牙的一名小选手表示，学习中文让他领略和了解了中国语言文化的独特魅力，“‘汉语桥’是梦想和希望之桥，今后我会更加努力学习中文”。

　　来自南非的小选手凯伦说：“我非常喜欢学习中文，参加‘汉语桥’不仅可以展示我的中文水平，还能与其他学校的小朋友交流学习。我希望能继续学习中文，多了解中国和中国文化。”

　　来自卢旺达的选手们为能参加“汉语桥”中文秀而自豪。他们表示，很高兴能站在舞台上为观众展示中文学习成果，这段经历非常宝贵，将为未来学习中文增添信心。

　　来自英国的小选手们在中文秀活动结束后，不舍得离开现场。他们最大的愿望是“努力学习中文，到中国看看”，这也是参加本届汉语桥世界小学生“中文秀”选手们的共同心声。

(责编：郝孟佳、李依环)

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