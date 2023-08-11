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沈阳理工大学：锚定需求向科研难题出发

2023年08月11日08:31 | 来源：光明日报
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原标题：锚定需求向科研难题出发

科研奔着需求去，创新瞄着发展来。作为共和国“兵工七子”之一，沈阳理工大学自建校之初，就担当起为新中国培养急需兵工人才的使命。

“祖国需要就是我们科研目标。75年来，学校聚焦行业及地方经济发展，做强、做大优势领域，成为辽宁省首批‘高等学校科技成果（知识产权）转化和技术转移基地’，参加并获批辽宁省实质性产学研联盟21家。”沈阳理工大学党委书记宁先圣说。

走进沈阳理工大学机械工程学院医工融合装备制造协同创新实验室，中药的清香扑鼻而来。实验室内，结构精巧的机械设备与各式各样的药材令人诧异，原来的机械实验室怎么研究起中草药？“中草药是块‘宝’，可千百年来始终有‘是药三分毒’的说法。要取其精华，去其糟粕，就要用好‘医工结合’这把‘金钥匙’。”实验室负责人张辽远教授手里拿着一块肉桂介绍，人们常认为，肉桂只是做菜的调味品，却不知道它也是中药。最难的是提取肉桂中仅占万分之一的微量成分“肉桂醇”，用它的强杀菌作用做成消毒液，为师生们撑起防疫“保护伞”。

“微量元素顾名思义，在植物中占比很低，找到尚且不易，批量提取更是艰难。”张辽远坦言，鉴别成分时，温度和湿度一丝一毫的变化都会对结果产生极大影响。科研团队专门研发出高精度的传感器，将提取精度缩小至“毫克级”。并由此设计出生产线，批量稳定提取微量成分，使整个工作效率至少提高三十倍。

向难题出发，抓住了现在，也赢得了未来。去年2月，举世瞩目的北京冬奥会召开。赛场之外，1000多辆氢燃料电池车，30多个加氢站高效运行，使北京冬奥会成为全球最大规模的氢燃料电池车示范应用。而加氢站充氢的关键核心设备“绿氢隔膜压缩机”，全由沈阳理工大学巴鹏团队提供技术支持。

来之能用，用之放心。巴鹏的底气来源于25年来始终扎根企业生产一线搞科研。“压缩机不仅用于加氢站，还是石油化工的关键设备，此前一直受国外技术垄断。”巴鹏说，“想打破垄断就要变难题为课题，‘把论文写在祖国的大地上’。”

“难题最多的地方，就是企业的生产现场。”巴鹏回忆，从1998年与沈阳远大压缩机有限公司建立合作关系至今，他们几乎天天泡在车间和实验室里，解决材料、加工、装备运行各种问题，从零开始攻关设计，最终研发出中国第一台1500KN大推力活塞压缩机、第一台低温乙烯迷宫压缩机等多个首台（套）设备，解决了“卡脖子”难题。

“难题的最后一关是成果转化，这需要学校和社会各界共同努力。”在采访最后，沈阳理工大学校长冯永新对记者说，目前，学校正依托燃料加氢技术建设“产业技术研究院”，并与企业联合成立公司，落户沈阳浑南中俄科创园，促进辽宁成为国内领先的加氢站燃料电池充装设备生产制造基地。“预计到2025年，我们将培育10家相关企业，使制氢、氢气储运装备的核心技术达到国际先进水平，力争氢能产业产值达到600亿元。”

（记者 刘 勇 通讯员 李青坡）

(责编：郝孟佳、李依环)

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