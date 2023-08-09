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校地双向奔赴 毕业生就业更安心

2023年08月09日08:39 | 来源：光明日报
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原标题：【促就业全社会在行动】校地双向奔赴 毕业生就业更安心

【促就业全社会在行动】

电梯门打开，李琼快速上前，小心地与家属一起推着病人，转入重症监护室。交接、检查、上报……入职10多天的李琼，已接收第二个重症病人。

今年春天，李琼与同学们在忙碌求职中体验到了几分轻松。2023年（春季）河南省医学卫生类大中专毕业生就业双向选择洽谈会，首次采取用人单位组团形式到新乡医学院招聘，新乡本地及全国各地600多家单位竞相揽才。“不出校园就可以拥抱省级三甲医院，挺好！”该校2020级第一临床学院研究生李琼说。

新乡市有12所高校（校区），每年有5万多人毕业生。如何把毕业生留在当地顺利就业、安心工作、支撑高质量发展？新乡市委、市政府把稳就业提高到战略高度通盘考虑，与驻地高校建立人才战略联盟，强化校地合作、校企共建，优化升级“1+13”一揽子留才引才政策，为广大毕业生提供全方位服务。

作为河南省唯一一所独立建制的省属西医本科院校，新乡医学院组建有232名导师的创新创业导师库，承担豫北17所高校学生求职能力培训，实施校院“一把手”带队跑市场、访企业、拓岗位，今年以来共走访用人单位234家，新开拓岗位1773个。

“就业是最大的民生，也是高校的大事要事。”新乡医学院党委书记、校长任文杰教授告诉记者，通过“模块化”创新创业课程体系建设，强化政策宣传，引导一批毕业生扎根基层医疗机构，尽情挥洒“新医人”的智慧活力。

周周有招聘、月月有活动、时时有服务，新乡市人才交流服务中心携手各高校，目前已举办线上线下各类招聘会82场，服务企业8955家次，发布用工岗位需求289806人次，达成就业意向45962人。

以好环境、硬举措、实政策，新乡市今年打造了千亩人才社区，22栋楼已有16栋封顶，该项目实施住、商、学、医一体化建设，为各类人才搭平台、筑良巢。市组织部门协同各地建立了35个、3000张可用床位的青年人才驿站。

以稳岗保就业，以创业带就业，新乡市近年来共争取和发放稳岗补贴2.22亿元，帮助1.56万家次企业稳定就业岗位52.28万个。

（记者 王胜昔 通讯员 刘军旗 崔 静）

(责编：郝孟佳、李依环)

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