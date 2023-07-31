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在运动竞技中促进世界青年团结合作

王宇航
2023年07月31日10:10 | 来源：人民网-教育频道
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日前，成都第31届世界大学生夏季运动会盛大开幕，这一盛事汇聚了来自世界各地的青年学子，通过体育竞技的平台，展示青春的激情和力量，增强青年之间的团结与合作。体育运动一直被视为连接人类情感、促进友谊、增进相互理解的重要途径。在大学生运动会这样的国际舞台上，青年们不仅是竞技者，更是文化使者和友谊的使者。

体育竞技是增进世界青年友谊的桥梁。此次大学生运动会上，来自113个国家和地区的6500多名青年学子汇聚一堂，通过18个大项269个小项的竞技与交流，展示才能和技艺，建立起深厚的友谊。他们用激情和拼搏，打破了语言和文化的障碍。赛场上，无论胜负，青年们都能以平等的态度互相欣赏对方的优势，尊重对方的差异，这种友谊之桥将继续延伸，连结着世界各地的青年。很多青年运动员都是在竞技对垒中结识了“对手”，熟识后成为好朋友，切磋技术、交流文化，将友谊的种子撒向全球。

体育竞技培养了青年的团队合作精神。大学生运动会上的比赛有很多团队项目，青年们必须团结合作、密切配合，才能取得好成绩。这种团队合作精神不仅在竞技场上充分展现，也会对大学生走下运动场后产生深远影响。青年们学会了在团队中分享、尊重、信任和支持，这些都将促进培养新时代新青年的领导力和组织力。在全球化和信息化时代，团队合作精神对于世界青年在各个领域的发展都至关重要。青年大学生是掌握数字技术最迅捷的群体，是数字创新的重要力量，全球数字产业分工链条正在形成，未来数字条件下的经济和文化创新都需要青年全球团队式合作。

体育竞技弘扬了公平竞争和奋发向上的精神。大学生运动会是一个平等竞技的平台，每个参赛国家都有机会展示实力。在比赛中，青年们遵循竞争规则，以公平、公正的态度比拼实力，尊重对手，不懈努力。这种公平竞争和奋发向上的精神，对于青年们塑造正确的价值观和心态，提高个人素质和能力，都具有积极的意义。

体育竞技为世界青年提供了交流学习的机会。在大学生运动会上，青年们除了在竞技场上切磋技艺，还有机会参加场边场外的各种文化交流活动。“正反面主色分别为蓝色、红色，融入芙蓉花、太阳神鸟、棋盘格等元素，在自然光线下反射出不同的色彩”，由蜀锦织造技艺制作的大运会奖牌绶带一经亮相便吸引了无数关注，这是“非遗”走进大运会的代表之作。大运会期间，组委会通过大运村美术馆等平台，让一大批“非遗”走进成都，走到青年大学生运动员中间，变身世界青年文化交流的“桥梁”。通过对文化遗产的交流学习，青年们更加了解不同国家的文化、历史和社会，增进了对世界文明多样性的认知，可以形成更加包容和开放的心态。

体育竞技促进了世界青年共同发展的合作共赢。大学生运动会是一个相互学习、相互促进的平台，各国青年在比赛和交流中相互启迪，共同进步。这种合作共赢的理念不仅在运动领域适用，也可以推广到其他领域。世界青年通过竞技交流，共同探讨解决全球面临的问题，共同推动人类社会的进步与发展。今年北半球的高温天气创下历史记录，全球变暖演变为“全球沸腾”，全球可持续发展面临新挑战，这都需要进一步推进全球治理创新，尤其是拓展青年一代的可持续发展观念和能力，在深化合作中创新治本之策，谋求全球共赢的人类未来。

青春、团结、友谊，是成都大运会的关键词，更是新时代新征程中国青年的奋斗密码。相聚在盛夏成都的各国青年朋友们，传承体育竞技精神和团结合作友谊，为携手推动构建人类命运共同体贡献青春力量，也必将为自己的人生书写下定格在2023年夏季的青春答卷。

（作者系对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授、青年人文交流研究中心主任）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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