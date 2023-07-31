原标题：博物馆教育：场馆成课堂 文物来“上课”

一个博物馆就是一所大学校。2022年，全国备案博物馆总数已达6565家，教育活动近23万场，接待观众5.78亿人次。作为社会教育功能的重要承担者，各博物馆不断探索社会教育的新模式、新方法，努力让每位观众都能在这所“大学”里有所收获。

个性化的分众教育

广泛的观众群体，对博物馆的教育工作提出了多样化、个性化的需求。“对博物馆受众进行细致分析，根据不同受众类型来创新博物馆的教育工作形式，有利于博物馆进行教育资源的合理配置，为观众提供更契合且优质的服务。”吉林省博物院副院长钱进如是说。

对博物馆观众进行划分，是开展分众教育的前提，而大数据的应用，使得这种分类更为精准。广东省博物馆通过“智慧博物馆”的数据，精准分析博物馆观众群体，将观众划分为未成年人（学龄前儿童、小学生、中学生）、成年人、老年人及特殊群体等几大类，并策划相应的多元教育活动。例如，针对港澳青少年，他们策划的活动以促进大湾区青少年合作、增强提升文化认同感为主要目的；针对“银发族”，他们在重阳节，以“‘老广’的后现代生活”为主题，策划了辐射广州部分养老院及社区的系列活动。“我们还主动邀请了一些老年人，来馆里体验制作扇子、防蚊香包。”广东省博物馆副馆长凌丽莉介绍。

苏州博物馆公众教育部主任吕健向记者介绍了自家的做法：他们打造了“@苏博”系列教育品牌，既有面向儿童和青少年的“乐学@苏博”“探索@苏博”，也有面向全年龄的“书香@苏博”“节日@苏博”，致力于做到年龄、兴趣和人群的博物馆教育全覆盖。苏州博物馆因此被评为第二届全国文博社教优秀案例。吕健表示，建立面向全年龄段的“博物馆学校”，一是需要完善的师资体系，二是需要丰富的完善的课程体系，三是要建立博物馆教育的评价体系。

数智赋能博物馆教育

“推动数字化信息资源与博物馆形成良好互动，可以拓展馆藏资源的利用空间，革新文物资源的推广、传播形式，真正让文物活起来。”钱进说。

中国国家博物馆落实文化和旅游部“上云用数赋智”的要求，大胆探索文化产品数字化传播的新途径。他们创造了“数字虚拟人”员工艾雯雯和仝古今。国博新闻传播处处长余晓洁介绍：“艾雯雯不是昙花一现，她正在刻苦‘学习’文博知识，今年下半年，中华文明云展试点项目阶段性成果将会在云端跟观众见面，到时候艾雯雯会在数字孪生的云展空间里为观众导览。”

智慧化手段，还能助力文物资源更好地传播推广。河南博物院的华夏古乐团，运用数字拍摄制作、5G、AR、VR、互联网传播等技术，打造沉浸式舞台美术视觉体验，搭建起古代音乐文化互联网传播优势平台“云端古乐厅”，走出了集融媒体传播、舞台演艺、沉浸式体验、网络短视频于一体的文物活化新路子。“从成立至今，华夏古乐团累计观众超过120万人，线上单曲播放量超过1.2亿。”河南博物院院长马萧林颇为满意地说。

中国文物信息咨询中心主任乔云飞指出：“如今在博物馆行业中，数字技术、大数据、知识图谱、沉浸式交互体验、元宇宙、AI人工智能等都是热门词。”但“热”中要有“冷”思考，他提醒，人工智能大模型等技术的应用，“还是应回归博物馆的主题，用来挖掘文物价值和其背后相关的历史文化信息”。

把博物馆“搬”进课堂

把博物馆“搬”进课堂，让文物“活”在校园已成为业界共识。送课程、送讲座、送活动，合作研学营，共同编写教材……博物馆与学校的合作方式不断深化拓展，不再是割裂的“两张皮”，而是逐渐融合。

博物馆馆藏资源，与学校课程体系、教材进行融合衔接是当前的趋势。“我们从唐代壁画的绘制、修复、保护、展示等多角度，对接语文、历史、美术、物理、化学等学科，是覆盖多学科、多学段的立体化课程体系。”陕西历史博物馆社教部副主任廉钰介绍，他们联合馆藏壁画保护修复与材料科学研究国家文物局重点科研基地、西安市曲江第二小学，共同开发了以唐墓壁画为主题的研学原创课程“盛世壁藏”。陕历博的员工与曲江二小的教师组成了双师团队，在课程设计上，既有贴近生活的古人服饰、美食的内容，又贯穿了语文阅读、美术设计、历史研究等多学科知识，将博物馆资源与学科资源巧妙结合。

更有博物馆积极打造“教育联盟”，联盟的学校，将与博物馆共同编写历史教材、策划教育活动、进行课题研究，成果共享。“今年上半年，我们与十家学校签订了馆校合作协议，组建了苏州博物馆教育联盟的首批成员单位，基本做到了从幼儿园到大中专学校，包括特殊学校、职业学校的全覆盖。”吕健介绍，“我们的最终目标，是建设一座苏州博物馆学校。”

馆校合作，往往集中在省会城市内的学校，而乡镇学校往往被忽略。“大中城市的孩子走进博物馆很容易，但有些县乡的孩子一生中到省会去的次数都有限，遑论能走进省会中的博物馆。”这是辽宁锦州黑山县一位教师在线上展览的留言。辽宁省博物馆副馆长董宝厚很受触动。为使博物馆教育资源惠及更多人，辽博积极与地市级博物馆合作，如助力葫芦岛市博物馆举办馆校合作教育项目，以达到博物馆间教育资源共享。辽博的流动博物馆宣展车，也陆续开进沈阳市康平县向阳小学等县乡学校，让更多没有机会走进省级博物馆的孩子，有机会共沐文明之光。

（记者 李韵 王笑妃）

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