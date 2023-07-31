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青春身影，闪耀大运赛场内外

2023年07月31日08:48 | 来源：光明日报
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原标题：青春身影，闪耀大运赛场内外

　　 成都大运会开幕以来，赛场上大学生运动员在这里展现青春风采；与此同时，数以万计的志愿者也在赛场内外挥洒着火热的青春，他们被亲切地称为“小青椒”，“青椒”谐音“青交”，即青年交往，寓意着大运会是一场世界青年交往交流的盛会。此外，还有无数中外青年在这场盛会中担任文化交流使者，青春光芒，璀璨闪耀。

　　开幕式上，与全球青年共享荣光

　　 成都大运会开幕式全体演员、志愿者中，99%是大学生，只有个别高难度高空环节由专业青年演员完成。“含青量”达99%的成都大运会开幕式，以无限的活力与激情打动着世人。

　　 欢快热烈的运动员入场环节，环形跑道在光影中变身蜀绣铺就的“锦绣之路”，跑道两侧，300多名仪式标兵夹道欢迎，与全球青年共享荣光。来自四川传媒学院的蔡一园，就是其中一员。

　　 “我们把欢迎仪式舞蹈化，鼓掌、拍腰、扭肩三组动作，配合着有节奏的跳跃，充分展现出东道主的热情和年轻人的活力。”蔡一园说，整个入场式持续近一个小时，他们一刻不停地跳跃，还要保持感情充沛、节奏一致，这对体能提出了很高要求。

　　 近几个月来，蔡一园与伙伴们日复一日地坚持训练，不仅体能得到很大提升，动作也从最初的机械模仿、僵硬记忆变为后期的流畅跳跃、饱含情感。他说，“我们在相互鼓励中完成嬗变，为的就是在开幕式上展现中国青年的昂扬风貌”。

　　 每一支代表团入场，都由引导员手举引导牌，带领他们巡场入座。中国代表团的引导员，由来自四川大学艺术学院的胡可担任。

　　 “我们入场时，现场欢呼经久不息，让我瞬间热泪盈眶。”胡可说，“为国争光，成就梦想，训练的艰辛和汗水都值得！”

　　 西南石油大学有70名志愿者服务于大运会开幕式，学校赛会志愿者领队陈力平说：“我常感动于这70位‘小青椒’的勇敢与坚守，炎炎烈日下他们热情、专业地提供服务，为开幕式顺利进行提供了坚强保障。在东安湖主体育场技术官员看台、运动员代表团看台、外场引导流线等每一处工作岗位上，他们用行动展现了志愿者应有的风采！”

　　赛场之上，服务比赛结友谊

　　 “不知道流了多少汗，打湿了多少次衣服，但看到五星红旗从我们手中冉冉升起，那种自豪感无法用言语形容！”7月29日上午，成都大运会首枚金牌在成都城北体育馆武术场馆中心产生，来自西南石油大学的范旭彤等6名升旗手志愿者完成升旗任务后，激动地说。

　　 同一天，西南财经大学光华体育馆迎来首场大运会排球比赛。排球场馆志愿者熊奥翔与伙伴们各司其职：“我们志愿者分为竞赛、宣传、交通、安保、礼宾等组，全方位服务赛事顺利举行。”

　　 四年前的夏天，得知大运会将在成都举办，熊奥翔毅然把成都作为填报高考志愿的首选地，最终被西南财大录取。刚上大一，他就经过层层选拔，成功入选成都大运会赛会志愿者。四年来，他接受了外事礼仪、医疗卫生安全知识等各类培训演练，为迎接远道而来的朋友做好了准备。

　　 “能亲身服务大运会，我终于实现了梦想！”熊奥翔告诉记者，此前，成都按照举办大运会赛事的要求和流程在各场馆开展测试赛，他作为志愿者全程参与，积累了一定的经验。如今，他已被保送到本校读研，依然选择当好志愿者，在服务大运会的同时，与来自世界各地的大学生交流交往，缔结友谊。

　　 成都大运会期间，共有来自成都35所高校的约2万名赛会志愿者参与大运会赛事志愿服务。他们活跃在竞赛场馆、大运村、主媒体中心等场所，围绕场馆运行、对外联络、交通、信息咨询等开展服务，为大运会精彩举行贡献青春力量。

　　沟通心灵，搭建中外交流桥梁

　　 “1959年，意大利举办了首届世界大学生夏季运动会。今年大运会在成都举办，我正好在成都留学。我的家人都认为这是意大利与中国、我与成都的不解之缘。”28日晚，西南财大意大利籍留学生苏耘哲与其他30名火炬手共同点燃了成都大运会的主火炬，他第一时间与家人分享了这份光荣。

　　 早在高中时期，苏耘哲就作为交换生在石家庄和南京学习了两年。2019年，他选择来到西南财经大学继续求学，与中国“再续前缘”。

　　 所有第一次见到苏耘哲的人，几乎都会被他流利的汉语所折服。他曾获汉语桥中文挑战赛三等奖；参与“外国人眼中的四川热词”“国际中文日——汉字之美”等视频拍摄；入选“知行中国——全球青年领袖计划”营员……2022年，苏耘哲还带领实践队前往四川宜宾等地，深入乡村、感知中国。

　　 “能够成为大运会开幕式火炬手，是我人生中一次特别的经历，我感到非常荣幸，责任重大。”苏耘哲将继续在西南财经大学攻读硕士学位，他希望将中国故事、中国理念、中国发展讲给更多人听，为促进中外文化交流、推动构建人类命运共同体贡献自己的力量。

　　 赛场内外随处可见的志愿者，也是中外文化交流的使者。西南交通大学专门为志愿者安排了中华文化、外事礼仪等方面的培训，希望他们在服务中展现中华文化的深厚底蕴和中国青年的良好形象。

　　 “一名合格的大运会志愿者，肩负着向世界讲述中国故事、成都发展故事、体育精神故事的重要使命。能以志愿者身份参与盛会，我们觉得幸运又自豪。为了大运会，我们一定全力以赴！”来自西南交大的志愿者谈浩澜说。

　　 （记者 周洪双 李晓东）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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