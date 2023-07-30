人民网北京7月30日电 29日，由中国政法大学诉讼法学研究院、科研处联合主办的中国《刑事诉讼法》（第七版）英文版新书发布会在京召开。来自中国法学会、中国刑事诉讼法学研究会、国内外高校以及实务部门的专家学者参加了发布会。

中国《刑事诉讼法》（第七版）英文版新书发布会。校方供图

据介绍，《刑事诉讼法》（第七版）由著名法学家、中国政法大学终身教授、中国刑事诉讼法学研究会名誉会长陈光中主编。本次出版的《刑事诉讼法》英文版是对《刑事诉讼法》（第七版）进行翻译形成的作品。

陈光中在致辞中介绍，中国的刑事诉讼制度与外国的刑事诉讼制度相比既有共性，也有本国特色。通过翻译该教材可以系统介绍中国刑事司法经验的发展和积累，达到与域外相互交流、相互学习借鉴的目的。

中国政法大学校长马怀德表示，《刑事诉讼法》（第七版）是我国目前权威的刑事诉讼法学教科书，该书系统诠释了我国刑事诉讼制度，以理论与实践相结合，阐述了刑事诉讼的基本理念，在立足刑事诉讼传统的基础上注重开展域外制度的比较考察。《刑事诉讼法》（第七版）的翻译将推进中国法治与世界各国法治的比较和互鉴，为我国积极参与全球治理体系改革和建设、推动构建人类命运共同体作出贡献。（孙竞、实习生黄倩）

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