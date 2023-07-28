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天津大学突破丙烯生产新工艺 助力化工绿色低碳化转型

2023年07月28日18:15 | 来源：中国新闻网
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原标题：天津大学突破丙烯生产新工艺 助力化工绿色低碳化转型

　　7月28日，记者从天津大学获悉，该校低碳能源化工研究团队经过潜心技术攻关，提出从催化剂结构设计到反应热量高效利用的新概念，成功打破传统反应热力学限制，奠定了丙烷脱氢新工艺的科学基础。

　　据了解，丙烯在全球石化产业链中具有重要地位，是生产塑料制品、医疗用品、汽车用品、建筑材料等下游产品的关键基础化工原料。我国丙烯需求和生产位居全球第一，但当前较为先进的丙烷直接脱氢制丙烯技术高度依赖进口，并且其反应过程吸收大量热量，产生较高碳排放。目前丙烯生产分别占我国和全球石化工业碳排放总量的8%和5%。因此，国内外对绿色低碳烯烃生产技术的研发极为重视。

　　据介绍，天津大学巩金龙教授带领的研究团队潜心攻关，突破丙烯生产新工艺，与传统工艺相比，该制备工艺反应温度可降低30-50℃，预期能耗可降低20%至30%，有望大幅降低CO2排放。该研究率先攻克了新型丙烯低碳生产方法，为绿色低碳化工贡献了中国力量，为我国化工产业优化升级贡献了“天大”的力量。

　　烯烃的生产技术是一个国家化工行业的科学技术水平的重要标志。据介绍，该丙烯生产新技术，有望推动烯烃生产的绿色低碳发展，对提升我国在烯烃生产领域的核心竞争力具有重要意义。该项创新技术已获多项国家专利授权，并已进入工业实验阶段。预计不久的将来，相关技术将在全国范围内推广应用。这对助力实现“双碳”战略目标，推动全球能源转型具有里程碑意义。(孙玲玲)

(责编：郝孟佳、孙竞)

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