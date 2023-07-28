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“00后”台湾青年漫步贵州都匀感受“烟火气”

2023年07月28日18:14 | 来源：中国新闻网
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原标题：“00后”台湾青年漫步贵州都匀感受“烟火气”

　　中新社贵州都匀7月28日电 题：“00后”台湾青年漫步贵州都匀感受“烟火气”

　　作者 周燕玲

　　漫步贵州都匀石板街、在保存完好的百年建筑前合影留念、品尝巷子里的特色小吃……对于“00后”台湾青年詹韵婷来说，城市漫步、走街串巷，不仅能感受一座城市的烟火气，还是了解和读懂大陆的一扇窗口。

　　台湾青年和当地大学生志愿者一起“打卡”贵州省都匀市的石板街。周燕玲 摄

　　来自台湾20多所大学的30余名台湾青年正在参加2023年全国台联第二十届台胞青年千人夏令营贵州分营活动，开启一场丰富多彩的贵州之旅。

　　当前，“City walk”(城市漫步)在年轻人群体中悄然兴起并受到追捧。喜欢旅游和拍照的詹韵婷也是一位城市漫步爱好者，白天她和台湾青年们体验非遗印染、水书书法等课程，晚上她会约上同行的台湾青年，在黔南民族师范学院大学生志愿者的带领下，漫步贵州的城市街头。

　　城市漫步途中，詹韵婷和台湾青年邂逅了有六百多年历史的都匀石板街。夜幕下，石板街上鳞次栉比的古楼与流光溢彩的灯光交相辉映，身穿民族服饰的游客在古门楼、青瓦红墙下摆出各种姿势旅拍，三五成群的小孩在光滑如玉的街边石块上嬉戏打闹，慵懒的小猫在橱窗前呼呼大睡。

　　性格开朗活泼的詹韵婷，会在街头充当摄影师给游客街拍并分享照片，也会在街边小吃摊一边等美食一边与摊主惬意地聊天，还会逛一逛街头小店挑选心仪的物品，或与穿着玩偶服的“网红青蛙”互动。

　　台湾青年在贵州都匀市区的石板街品尝当地特色美食。周燕玲摄

　　“走在街头巷尾更能了解大陆民众的当下生活，感受这里的人间烟火气。”詹韵婷说，4个小时“打卡”都匀市的街头巷尾，不仅吃了各种当地特色小吃，还拍了许多生动有趣的城市街景照片。

　　一路走一路拍，詹韵婷希望用手中镜头消弭两岸青年的信息差，让更多台湾青年了解一个真实的大陆。“大陆发展很迅速，就像贵州虽然是山区，但是这里县县通高速，交通很便捷。”

　　“00后”的向彦儒曾去过上海、厦门和澳门。除游览大陆的旅游景点外，向彦儒也特别喜欢漫步当地的城市街道，了解当地生活特色，感受城市的人文历史风情。

　　在向彦儒看来，贵州的城市街头很有生活气息，“逛到都匀的西山大桥时，见到一些市民在河里游泳，一些人则在桥上吹奏乐器和跳广场舞，人们很悠闲自在地生活。”

　　向彦儒还发现，贵州一些城市的十字交叉路口是圆环形的天桥，许多地方即使不是大城市看起来也很繁华，但是物价很实惠，比如都匀市的计程车起步价7元人民币。

　　“百闻不如一见。”向彦儒坦言，游山玩水可以感受大陆的地大物博，城市漫步则可以了解大陆的发展变迁和人文风情，在留下属于自己的城市记忆之际，更为直接地贴近当地人生活和认识大陆。

　　参加此次夏令营活动的不少台湾青年还表示，城市漫步也是一种社交方式，可以和大陆的大学生志愿者边走边聊，交流探讨各自的大学生活、学习贵州的当地方言、了解各自的美食特色，拉近彼此距离增进感情。

(责编：郝孟佳、孙竞)

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