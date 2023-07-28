原标题：沿黄河九省区儿童青少年近视防控工作论坛在济南举办

为深入贯彻落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》《儿童青少年近视防控光明行动工作方案（2021—2025年）》，推进黄河流域儿童青少年近视防控工作交流合作，7月21日，沿黄河九省区儿童青少年近视防控工作论坛在山东省济南市举办。

论坛由教育部体育卫生与艺术教育司指导，山东省教育厅主办，山西、内蒙古、河南、四川、陕西、甘肃、青海、宁夏等8省区教育厅共同协办。沿黄河九省区50余位代表交流近年来近视防控体会、分享实践经验。

论坛交流环节，山东省教育厅、内蒙古自治区教育厅介绍了儿童青少年近视防控工作的框架设计。山东省济南市、青海省西宁市、甘肃省嘉峪关市、宁夏回族自治区中卫市、四川省成都市金牛区、陕西省安康市平利县等市、县（区）介绍了落实近视防控的措施方法。太原理工大学附属小学、河南省濮阳市范县第三小学作为基层学校代表介绍了心得体会。全国综合防控儿童青少年近视宣讲团专家作点评发言。

同期，举办了山东省综合防控儿童青少年近视工作展示活动，交流近视防控典型经验，推广有效做法，营造全民关注儿童青少年眼健康的浓厚氛围。展示活动设置主形象展区、互动区，集中展示了山东省、市、县、校四级联动推动全国儿童青少年近视综合防控省级改革示范区建设的创新举措和工作成果。

活动期间，委托山东教育电视台录制《聚焦 沿黄九省区儿童青少年近视防控》访谈，山东省青岛市、河南省濮阳市范县教育局负责人分享了近视防控典型经验做法。内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区呼伦南路小学、青海省西宁市古城台小学、宁夏回族自治区中宁县九小集团负责人聚焦学校近视防控有效做法开展交流。陕西省近视防控专家分享了“医教家结合”校园视力检测新模式推进效果。

此次活动是协同推进沿黄河各省区儿童青少年近视防控工作共享发展经验、共商发展举措的一项重要安排。下一步，将探索建立沿黄河九省区新时代学校卫生与健康教育工作常态化交流机制和区域协同发展机制，构建优势互补、各具特色、共建共享的区域协同发展格局，着力推动儿童青少年近视防控等新时代学校卫生与健康教育工作务实深入开展。

(责编：郝孟佳、孙竞)