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2023年中小学教师科学素质提升暑期联合行动启动暨开班第一课在京举行

2023年07月28日17:26 | 来源：教育部网站
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原标题：2023年中小学教师科学素质提升暑期联合行动启动暨开班第一课在京举行

　　为贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于在教育“双减”中做好科学教育加法重要指示精神以及科普和科学素质建设的重要论述，教育部、中国科学院、中国科学技术协会共同实施全国中小学教师科学素质提升培训，其中，2023年中小学教师科学素质提升暑期联合行动启动暨开班第一课，于25日在京举行。

　　中小学教师科学素质提升暑期联合行动包含多个项目：7月下旬到9月下旬，中小学科学类课程教师主题式系列研修活动在北京、山东、贵州、陕西等地举办，包括基础学科教师能力提升项目、生物教师研修交流活动、“走进大国重器”中小学校长科技教育研修活动、“海洋科学”中小学科技教师科普研修活动、“生态科学”中小学科技教师科普研修活动、“科创项目式学习”骨干教师交流活动等6个子项，分类提升科学类课程教师专业水平与教育教学能力；8月中旬到9月下旬，重点科普活动骨干教师交流活动在北京和上海举办，围绕“青少年科学调查体验活动”和“青少年人工智能创新实践”开展交流活动，帮助中小学相关课程教师提高课程组织实施能力。

　　本次暑期联合行动启动暨开班第一课由教育部教师工作司、中国科协科学技术普及部主办，由中国科协青少年科技中心、中国青少年科技教育工作者协会、北京大学学生资助中心、北京大学继续教育学院承办。中国科学院数学与系统科学研究院研究员闫桂英为现场参会的100名中小学科学教师作《浅谈数学素质》报告，开启了本次培训的第一节课。

(责编：郝孟佳、孙竞)

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