人民网北京7月28日电 （记者李依环）近日，北京化工大学党委研工部、共青团北京化工大学研究生委员会组织开展以“情系大地·逐梦科左”为主题的“百人·百对”帮扶计划回访活动，11名优秀帮扶志愿者代表前往内蒙古通辽市科尔沁左翼中旗进行实地走访、调研。

据了解，“百人·百对”帮扶计划由共青团北京化工大学研究生委员会、学校定点帮扶工作办公室于2021年联合发起，由校教育基金会每年出资10万元，为科尔沁左翼中旗保康一中、保康三中、蒙古族实验学校等8所学校家庭经济困难的优秀学生提供每人每年1000元教育资助。

此外，北京化工大学每年从全校选拔出100名优秀研究生党员与受帮扶的100名学生结对，进行一对一深度帮扶，充分发挥研究生学科和教育优势，助力科左中旗全面推进乡村振兴。截至目前，该计划已开展三年，项目累计募捐资金30万元，覆盖小初高各学段，累计帮助320名学生。

实践团成员合影。北京化工大学供图

近日，北京化工大学举办“草原上的蒲公英——‘百人·百对’帮扶计划”捐赠仪式，该校师生代表为受帮扶学生捐赠了10万元助学金及2万元学习物资，并送上了学校的文创产品。

“希望今后北京化工大学的学子们能以知心哥哥、姐姐的身份，与科左中旗的孩子们多多开展书信交流活动，帮助左中的孩子健康成长。”当天举行的座谈交流会上，内蒙古通辽市科左中旗教体局副局长张俊刚、团旗委副书记吴健提出了开展书信交流活动的建议。

座谈会上，北京化工大学研究生团委同科左中旗团委签订“区校共建”协议书，希望通过开展持续化稳定化的旗校合作共建，建立畅通的联络机制，更好推动“百人·百对”帮扶计划开展，充分利用好双方的资源和优势，积极建设并不断拓宽共建平台，为乡村振兴注入人才“活水”。

“在科左中旗一年的支教经历，让我同左中有了割舍不断的情谊，而‘百人·百对’帮扶计划正是支教活动的延续和接力。我希望能够带动更多的志愿者加入其中，将爱心接力棒一直传递下去，努力将‘百人·百对’发展至‘千人·千对’，甚至‘万人·万对’。”北京化工大学研究生团委副书记、“百人·百对”帮扶计划发起人孙铭泽说。

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